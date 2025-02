Kroes ziet ommekeer bij Ajax na transferwindow: 'Ideale moment voor ze'

Alex Kroes is tevreden met de afgelopen transferwindow bij Ajax. De technisch directeur haalde vier spelers, maar nam ook (tijdelijk) afscheid van een tiental anderen. Daarmee is de bezem flink door de selectie gehaald, waardoor de jeugd weer de kans krijgt bij de Amsterdammers.

Na het tijdperk-Mislintat, die overigens donderdag werd ontslagen bij Borussia Dortmund, zat Ajax met een veel te grote selectie opgescheept, waarvan velen ook nog eens het gewenste niveau niet aantikten. Kroes wilde zo snel mogelijk van deze overbodige spelers af, maar dat was, onder andere door flinke salarissen, een moeilijke opgave. Aan trainer Francesco Farioli de moeilijke taak om van die selectie een geheel te smeden.

De Italiaanse trainer is daar tot nog toe aardig in geslaagd, al is er wel geregeld kritiek. De speelstijl zou niet attractief genoeg zijn, terwijl de jeugd weinig kansen krijgt van Farioli. Daar komt volgens Kroes de komende periode verandering in. De selectie is deze winter in omvang flink afgenomen, waardoor de jeugd dichter tegen het eerste elftal aan zou moeten zitten.

LEES OOK: Perez uit onbegrip over Ajax: 'Krankzinnig om die plek te geven aan iemand die geen toekomst heeft'

Naast de definitieve doorbraak van Kian Fitz-Jim dit seizoen, lijkt Farioli recentelijk ook meer gehoor te geven aan de wensen van Kroes om meer jonge spelers in zijn selectie op te nemen. Christian Rasmussen viel in tegen Feyenoord (2-1 winst), terwijl Jorthy Mokio en Rayane Bounida op de bank zaten. Als het aan de technisch directeur ligt, zien we dat binnenkort vaker. "Het ideale moment voor de jeugd is nu", zegt Kroes in gesprek met de NOS. "Ze staan te trappelen en komen eraan."

