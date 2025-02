Borussia Dortmund zet Mislintat per direct op straat

Borussia Dortmund heeft per direct afscheid genomen van Sven Mislintat, zo meldt de club op de officiële kanalen. De technisch directeur, die in het verleden werkzaam was bij Ajax, was sinds 1 mei in dienst bij de Duitse topclub. Directeur sport Lars Ricken heeft Mislintat zelf op de hoogte gesteld van zijn ontslag.

Mislintat werd aan het einde van seizoen 2022/23 aangesteld als technisch directeur van Ajax. Een gelukkig huwelijk werd zijn periode bij de Amsterdammers niet. In een transferperiode trok de Duitser voor meer dan honderd miljoen euro twaalf nieuwe spelers aan. Het grootste deel kwam in de Johan Cruijff ArenA totaal niet uit de verf. In september 2023 werd de bestuurder ontslagen wegens een gebrek aan draagvlak voor een verdere samenwerking.

Tot grote verbazing van iedereen in Nederland, had Mislintat binnen acht maanden na zijn ontslag bij Ajax alweer een nieuwe uitdaging. De bestuurder ging namelijk aan de slag bij het grote Borussia Dortmund als technisch directeur. Ook in zijn geboortestad maakte Mislintat zichzelf onmogelijk, wat hem na negen maanden de kop kostte. Volgens Duitse media zou hij niet op een lijn hebben gezeten met sportief directeur Sebastian Kehl.

Voor Mislintat betekent dit dat de winterse transferperiode de laatste was in dienst van Borussia Dortmund. In de slotfase van de transferwindow verraste de veelbesproken bestuurder door aan te kloppen bij Ajax voor Diant Ramaj. Mislintat had zijn landgenoot anderhalf jaar eerder ook al naar Amsterdam gehaald. Het bleek de laatste transfer die de technisch directeur heeft mogen uitvoeren, die de sluitpost direct verhuurde aan FC Kopenhagen.

