Officieel: Ajax neemt na anderhalf seizoen alweer afscheid van Ramaj

maakt per direct de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund, zo maken de clubs bekend via de officiële kanalen. De Duitsers verhuren hem op hun beurt direct aan FC Kopenhagen, tot het einde van het seizoen. De doelman heeft een contract tot medio 2029 getekend in Dortmund.

De interesse van Dortmund voor Ramaj kwam zondagmiddag ineens naar buiten. De doelman leek zich gedurende de winterse transferperiode op te gaan maken voor nog een seizoenshelft als tweede doelman bij Ajax, maar daar kwam in de laatste dagen van de window verandering in. In de slotfase van de transferperiode laat Ramaj Amsterdam namelijk achter zich voor een stap naar zijn geboorteland.

Dat Dortmund met Ramaj aan de haal is gegaan, heeft mogelijk te maken met de aanwezigheid van Sven Mislintat. De sportief directeur van BVB was er in de zomer van 2023 verantwoordelijk voor dat de doelman de stap van Eintracht Frankfurt naar Ajax maakte, volgens Kicker voor een bedrag van maximaal tien miljoen euro. Daarnaast zou de bestuurder zich in Amsterdam intern hard hebben gemaakt voor een basisplek voor Ramaj onder toenmalig trainer Maurice Steijn. Aanvankelijk gaf Steijn de voorkeur aan Jay Gorter. Volgens Voetbal International houdt Ajax anderhalf jaar later nog maar vijf miljoen euro over aan Ramaj, inclusief bonussen.

Ramaj belandde op het tweede plan

Ramaj was in de zomer van 2023 een van de vele aanwinsten van Ajax. In eerste instantie begon hij het seizoen als tweede doelman, maar na een blessure van Gorter kreeg de Duitser de kans zich te bewijzen. Daarna gaf hij zijn basisplaats niet meer uit handen, totdat hij in de slotfase van het seizoen een blessure opliep. In de voorbereiding op het huidige seizoen raakte hij onder Francesco Farioli zijn basisplaats kwijt aan Remko Pasveer. Daardoor kwam hij deze voetbaljaargang pas tot een optreden in het eerste elftal. In totaal kwam Ramaj 32 keer in actie voor Ajax. Daarin kreeg hij 51 tegentreffers te verwerken, terwijl hij zes keer de nul hield.

Alex Kroes legt op de clubwebsite uit hoe het gelopen is met de Duitse goalie. "Diant was vorig jaar op enig moment de nummer een onder de lat bij Ajax 1, maar belandde dit seizoen op de bank. Ondanks deze teleurstelling is hij altijd keihard blijven werken en heeft zich zeer professioneel opgesteld. Op een gegeven moment heeft hij duidelijk zijn vertrekwens uitgesproken. Wij willen hieraan meewerken en hebben hem veel succes gewenst met het vervolg van zijn carrière."

Ajax and Borussia Dortmund have reached an agreement on the premanent transfer of Diant Ramaj to the German club. The goalkeeper was under contract with Ajax until June 30, 2028.



Good luck in Germany, Diant! 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 3, 2025

✍️ Der BVB hat Torhüter Diant #Ramaj von Ajax Amsterdam verpflichtet. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. 🤝



Ramaj wird mit sofortiger Wirkung und zunächst befristet bis zum Saisonende an den FC Kopenhagen ausgeliehen. 🇩🇰



➡️ https://t.co/jFxsvaamge pic.twitter.com/6FGXZ1VYjM — Borussia Dortmund (@BVB) February 3, 2025

