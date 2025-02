Kroes geeft verklaring voor vertrek Ramaj bij Ajax: ‘Niet meer dan normaal’

Alex Kroes heeft uitgelegd waarom hij ervoor heeft gekozen gedurende de transferperiode te verkopen aan Borussia Dortmund. De doelman vroeg de technisch directeur van Ajax hem die kans te ‘gunnen’, waar Kroes mee akkoord ging.

Ajax nam afgelopen transferperiode afscheid van Ramaj. De sluitpost was een van de twaalf namen die door Sven Mislintat naar Amsterdam waren gehaald in de zomer van 2023. Waar de meesten van hen enkel op huurbasis vertrokken, ging de Duitse goalie voor een bedrag van vijf miljoen euro naar Borussia Dortmund, dat hem direct aan FC Kopenhagen verhuurde. In Duitsland tekende Ramaj een contract tot medio 2029.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: De transferwinter van Ajax: hoe bracht Alex Kroes het er in zijn tweede transferperiode vanaf?

Afgelopen seizoen was Ramaj in de meeste wedstrijden basisspeler, waarin hij zich goed liet zien. In principe was het plan dat dit ook dit seizoen weer het geval zou zijn, zo hadden Kroes en Francesco Farioli besproken. “Totdat Francesco en de keeperstrainer op een gegeven moment naar me toe kwamen en zeiden: ‘Wij denken dat we met Remko (Pasveer, red.) meer kans op succes en sportief resultaat hebben dan met Ramaj’. Ik kan niet anders zeggen dat Remko het fantastisch doet dit seizoen, dus over die keuze hoeven we niet te twijfelen”, geeft Kroes aan bij Ajax TV.

LEES OOK: Weghorst baalt van Farioli: ‘Staat ver af van mijn filosofie’

Voor Ramaj zelf was dat een harde klap, begrijpt ook Kroes. “Toen Dortmund deze winter kwam en hij naar me toe kwam met: ‘Sorry, maar deze kans moet je me echt gunnen…’ Ik kan hem ook niet beloven dat hij volgend jaar de eerste keeper is.” Ajax zou een bedrag van vijf miljoen euro voor de doelman hebben ontvangen, wat Kroes omschrijft als het bedrag dat de Amsterdammers ook voor hem betaalden. “Ik vond het niet meer dan normaal om in ieder geval het bedrag dat wij voor hem hebben uitgegeven terug te krijgen en hem te bedanken voor zijn professionele houding en hem te laten gaan. Ik hoop dat hij het heel goed gaat doen.”

Vind jij dat Ajax de juiste keuze heeft gemaakt door Diant Ramaj te verkopen? Laden... 50.9% Ja, het was een goede beslissing 49.1% Nee, ze hadden hem moeten houden 753 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lucas Rosa speelde met Cristiano Ronaldo en kent één speler van Ajax

Deadline Day-aanwinst Lucas Rosa heeft zin in zijn dienstverband bij Ajax.