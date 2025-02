Perez uit onbegrip over Ajax: 'Krankzinnig om die plek te geven aan iemand die geen toekomst heeft'

Kenneth Perez is vol onbegrip over het feit dat Ajax zo makkelijk afscheid heeft genomen van . De Duitse goalie verloor de strijd onder de lat bij Amsterdammers van de 41-jarige . In de winterse transferperiode liet Ajax Ramaj voor zo'n vijf miljoen euro gaan naar Borussia Dortmund.

Ramaj zal niet direct minuten gaan maken voor Borussia Dortmund, aangezien de Duitse grootmacht hem direct verhuurde aan het Deense FC Kopenhagen. Het Deense Tipsbladet won bij Perez wat informatie in over de Duitse doelman. "Ik vind hem echt een goede keeper. Hij heeft superreflexen en is goed op zijn voeten. FC Kopenhagen kan hem gebruiken in de opbouw."

Toch ziet Perez ook nog verbeterpunten bij de 23-jarige Duitser. "Hij neemt af en toe risico's en soms is het net te riskant. Hij heeft moeite met het domineren van het veld bij voorzetten en hoekschoppen. Volgens mij is hij daar minder goed in", vervolgt de ESPN-analist.

Ondanks deze verbeterpunten begrijpt Perez er niets van dat Ramaj niet de voorkeur kreeg boven Pasveer. "Het was voor mij een enorme verrassing dat Ramaj niet eerste doelman bleef onder de nieuwe coach, maar dat de 41-jarige Remko Pasveer het werd. Voor mij is het krankzinnig om die plek te geven aan iemand die geen voetbaltoekomst voor zich heeft. Ramaj heeft wel die toekomst op 23-jarige leeftijd."

Ajax had in Ramaj moeten investeren

"Het was een grote verrassing dat de trainer van de directie überhaupt voor de oude doelman mocht kiezen", aldus Perez, die vindt dat Ajax meer uit Ramaj had kunnen halen. "Ik denk dat Ajax in Ramaj had moeten investeren, dan hadden ze hem voor nog meer geld kunnen verkopen", besluit de analist over de Duitse doelman.

