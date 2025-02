Alex Kroes komt met serieuze waarschuwing voor Rayane Bounida

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax heeft zich in gesprek met ESPN-interviewer Cristian Willaert gericht tot . De achttienjarige Belg heeft een aflopend contract, maar Kroes rekent op de ‘verstandigheid’ van de jongeling. Een verlenging lijkt dan ook in de maak.

Als Willaert aan Kroes vraagt wat Ajax gaat doen om de aanvallende middenvelder in Amsterdam te houden, antwoordt de technisch directeur: ''Gelukkig heeft Bounida een sportief hart en sportieve wensen en doelstellingen.” Kroes doelt op interesse van buitenlandse clubs, die financieel aantrekkelijkere contracten zouden kunnen aanbieden.

Kroes heeft een waarschuwing voor Bounida: “Als hij bij Ajax wil slagen, dan zal hij zich moeten aanpassen aan het financiële. Ik denk dat hij verstandig genoeg is, dat Ajax voor hem de club is waar hij zijn sportieve kansen kan krijgen. Meer dan bij welke club dan ook.” Ajax is druk in onderhandeling met het kamp van Bounida over een nieuw contract.

Bounida kwam dit seizoen tot zes wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin scoorde hij vier keer en gaf hij één assist. Uitstekende cijfers, maar een debuut in het eerste van Ajax bleef tot nu toe uit. Tijdens De Klassieker tegen Feyenoord kreeg Bounida wél voor het eerst een plekje bij de selectie.

