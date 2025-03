Jan van Halst schuift schuld van Mislintat-malaise bij Ajax van zich af

In een video van SoccerNews heeft Jan van Halst teruggeblikt op zijn tijd bij Ajax. Hij was lid van de raad van commissarissen van de club en later ook algemeen directeur op interimbasis. Van Halst maakte bij Ajax hele diepe dalen mee, onder andere met Sven Mislintat.

Van Halst krijgt de vraag of hij zichzelf schuldig voelt voor de malaise met Mislintat, die als technisch directeur in Amsterdam voor veel onrust zorgde. De voormalig analist treft geen blaam, vindt hijzelf. "Dat is mooi achteraf praten. Er zijn heel veel gesprekken geweest voordat Mislintat werd aangetrokken. Dat was allemaal overwegend positief: je trekt niet iemand aan waarvan je denkt: die gaat er een zooitje van maken, dat gaat niet klikken."

Artikel gaat verder onder video

Van Halst heeft veel kritiek ontvangen, omdat hij volgens veel supporters meer actie had kunnen ondernemen om tegen de besluiten van Mislintat in te gaan. "Maar dat neem ik voor lief. Als je in de rvc zit, kan je niet zeggen: 'Dat is een goede speler, dat is geen goede speler'. Daarvoor ben je niet aangesteld. Daarvoor zijn de technisch directeur, de trainer en de algehele directie verantwoordelijk. Je kan niet ergens voor gaan liggen."

Volgens Van Halst snapt niet iedereen wat zijn precieze takenpakket was bij Ajax. "Je kan heel formeel kijken naar de regels, maar bij een voetbalclub speelt emotie ook een grote rol. Zeker bij een grote club als Ajax. Dus die emoties snap ik heel goed." De voormalig analist legt uit dat hij niet al te veel inspraak had op het gebied van technische besluiten. "Als je denkt dat er te weinig overleg (over een speler bijvoorbeeld, red.) is gepleegd, kun je extra vragen stellen. Maar het is niet zo dat je op de stoel van de directeur gaat zitten." Van Halst benadrukt dat zijn functie vooral betrekking had op het controleren van zaken, als toezichthouder.

LEES OOK: KNVB geeft geen straf aan Kroes na aandelenhandel Ajax, directeur nog niet helemaal veilig

De voormalige bestuurder bij Ajax probeert vervolgens te verklaren waarom het bij de club zo mis ging. Er was veel onrust bij de Amsterdammers, die sportief ook nog eens een tijdje op de laatste stek van de Eredivisie bivakkeeerden. "Ik noem het wel eens 'the perfect storm' Of ja, eigenlijk inperfect dus. Edwin van der Sar leverde zijn contract in, terwijl de hoofd scouting er nog niet was. Een nieuwe technisch directeur dus, met een hele nieuwe trainer." Van Halst legt vervolgens ook de link met zijn eigen rol. "En nog een nieuw iemand in de raad van commissarissen, die de club ook niet honderd procent kent."

Volgens de oud-voetballer veranderde er in een korte periode op bestuurlijk niveau veel te veel bij Ajax. "Al die posities die opeens vacant waren, misschien moet je dat wat beter reguleren. Zo van: we weten dat de hoofd scouting binnenkort weggaat, laten we vast een opvolger zoeken. Dan is dat geborgd." Toch realiseert Van Halst ook wel dat het achteraf makkelijk praten is. "In Twente zeggen ze ook wel: 'Dat is een koe in de kont kijken'. Of het voormalige lid van de rvc van Ajax met de kennis van nu andere keuzes had gemaakt, vindt Van Halst een 'makkelijke vraag om te stellen, maar een lastige om te beantwoorden'.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax neemt bij huldiging kampioenschap mogelijk voorbeeld aan Feyenoord

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, wordt bij de huldiging mogelijk een voorbeeld genomen aan Feyenoord.