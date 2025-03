'Ontslaan zullen ze hem niet, maar Kroes en Beuker hopen op andere manier van Farioli af te komen'

Ajax beleeft een wonderlijk seizoen. Het spel is vaak niet om aan te zien, maar de ploeg van Francesco Farioli blijft maar resultaten behalen. En zo zou het zomaar kunnen dat Ajax aan het eind van de rit met de titel aan de haal gaat en ver reikt in de Europa League. Volgens Mike Verweij hopen Alex Kroes en Marijn Beuker op één specifiek scenario, om toch afscheid te nemen van de Italiaanse trainer.

Na het dramaseizoen 2023/24 probeerde Ajax met onder andere Kroes en Farioli een stap in de goede richting te zetten. Qua resultaten worden alle verwachtingen overtroffen; waarschijnlijk hadden weinig mensen voorafgaand aan dit seizoen verwacht dat Ajax er in eigen land en Europa zo voor zou staan. Toch blijft het vertoonde spel voer voor discussie. In Amsterdam is attractief en verzorgd voetbal heilig, maar dat is bij Ajax dit seizoen zelden te zien.

Tijdens de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt de toekomst van Francesco Farioli besproken. Valentijn Driessen denkt dat de trainer tot dusver een succes is, maar voor de lange termijn geen goede optie is. "Het zijn prima resultaten die je kan overleggen. Maar ja, het oog wil ook wat. Uiteindelijk kom je hier niet verder mee."

Kun je een trainer die mogelijk de landstitel pakt in zijn eerste seizoen ontslaan? Verweij denkt dat dat niet gaat gebeuren, maar noemt vervolgens een voormalig Ajax-bestuurder die die keuze wél had gemaakt. "Marc Overmars is weg, dat is wel een type die na zo'n seizoen had kunnen zeggen: 'Dit is voor de lange termijn niet goed voor Ajax. Dus nemen afscheid van hem.' Nu zitten er directeuren, Beuker en Kroes, die net begonnen zijn en hem (Farioli, red.) ook aangesteld hebben. Dat is toch een schot in de roos gebleken; cijfermatig doet hij het supergoed. Alleen zij zullen hem nooit ontslaan."

De journalist van De Telegraaf schetst een scenario waarin alle partijen op een goede manier uit elkaar kunnen gaan. "Ik denk dat er in de directiekamer van Ajax wel wordt gehoopt dat er een hele mooie club voor Farioli komt. Omdat je dan kunt zeggen: 'Bedankt voor bewezen diensten, we zijn echt heel blij met je; jij was precies wat we nodig hadden, namelijk iemand die ons naar de eerste of tweede plek bracht en daarmee vijftig miljoen in het laadje bracht. Nu er zich een hele mooie mogelijkheid aandient, willen wij je niet in de weg staan. We gunnen je deze kans.' Dan kan hij door de voordeur de ArenA uit."

