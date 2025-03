Ajax-supporters vieren feest en steken vuurwerk af bij Feyenoord en PSV

Ajax vierde zondag haar 125-jarig bestaan in de jubileumwedstrijd tegen AZ, maar ook in Rotterdam en Eindhoven mocht er 'meegenoten' worden van het feest. Ajacieden kwamen naar de stadions van Feyenoord en PSV en staken daar vuurwerk af.

Ajax speelde zondag in de eigen Johan Cruijff ArenA de jubileumwedstrijd tegen AZ (2-2) ter ere van het 125-jarig bestaan van de club. Met prachtige spandoeken werd er een mooi eerbetoon gebracht aan de geschiedenis van de club. Supporters op de F-side deden er een schepje bovenop door vooraf en tijdens de rust een hoop vuurwerk af te steken, waardoor de wedstrijd tweemaal later begon.

De wedstrijd stond vooral in het teken van het moment dat scheidsrechter Dennis Higler AZ-verdediger een tweede gele kaart gaf. Hierna ontspoorde het duel volledig en leek het erop alsof AZ het veld ging verlaten. Higler kreeg hierna een hoop kritiek te verwerken.

Meegenieten

Mogelijk dachten supporters van Ajax na de wedstrijd dat het 125-feest nog niet genoeg gevierd was. In de nacht van maandag op dinsdag werd opnieuw rond het eigen stadion vuurwerk afgestoken, net als in de Kalverstraat. Ook de rivalen van Feyenoord en PSV kregen de ‘feestvreugde’ mee, omdat bij De Kuip en het Philips Stadion ook menig vuurpijl werd afgestoken.

