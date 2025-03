Van Praag openhartig over veelbesproken Ajax-ruzie: 'Misschien was dat heel naïef van me'

Michael van Praag doet tegenover het Algemeen Dagblad een boekje open over de langlopende ruzie tussen Ajax-iconen Louis van Gaal en Johan Cruijff. Op de dag dat de club zijn 125-jarig jubileum viert stelt de oud-voorzitter en gewezen president-commissaris dat het 'naïef' van hem geweest is dat hij dacht als vredestichter te kunnen optreden.

Te midden van de zogeheten fluwelen revolutie bij Ajax, die door Cruijff in gang werd gezet vanaf 2010, besloot een deel van de raad van commissarissen om (achter de rug van mede-commissaris Cruijff om) Van Gaal aan te stellen als algemeen directeur. Cruijff vocht de aanstelling met succes aan, de rechtbank verklaarde het contract van Van Gaal - dat in juli 2012 in zou gaan - in hoger beroep ongeldig.

"Ten tijde van de fluwelen revolutie bij Ajax heb ik weleens gezegd dat ik Johan Cruijff en Louis van Gaal samen aan één tafel zou krijgen - en dat hun geruzie dan binnen een uur zou zijn opgelost", zegt Van Praag nu. "Misschien was dat heel naïef van me, maar ik was daar heilig van overtuigd. Er zijn genoeg dingen die ik niet goed kan."

"Door ontwikkelingen buiten mijn macht om kwam dat gesprek met Louis en Johan er niet van", vervolgt Van Praag. "De raad van commissarissen die destijds bij Ajax zat, slaagde er niet in om op een normale manier met Johan om te gaan. In plaats van de discussie aan te gaan, of zelfs gewoon een keer samen te gaan lunchen, flikten ze hem kunstjes achter zijn rug om, óók zonder Louis daarover goed te informeren. Op dat soort momenten werd Cruijff enorm venijnig. Het vertrouwen was in één klap weg." Van Praag betreurt nog altijd dat hij destijds vanaf de zijlijn moest toekijken: "Ik had ook geen enkele formele rol bij Ajax destijds, ik was bondsvoorzitter, dus mijn macht was zeer beperkt. Het blijft jammer dat het niet is gelukt."

