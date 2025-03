Nicoline van Praag (25) werd slachtoffer van Ajax-crisis: 'Dat beseffen mensen niet'

Michael van Praag en Alex Kroes kunnen ‘fantastisch met elkaar door één deur’, verzekert de voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. Vlak na de aanstelling van Kroes als algemeen directeur keerde Van Praag zich tegen hem, vanwege de controversiële aanschaf van Ajax-aandelen, waarna Kroes werd geschorst en uiteindelijk terugkeerde in een functie als technisch directeur. Van Praag werd flink bekritiseerd door supporters van Ajax, die zich op sociale media ook richtten tot zijn dochter Nicoline (25).

Kraay wil weten of Van Praag, die inmiddels is vertrokken bij Ajax, weer on speaking terms is met Kroes. “Want u was niet heel chic naar hem”, stelt Kraay, waarna Van Praag aangeeft daar niet over te willen praten. “Maar ik heb gisteren in het Algemeen Dagblad nog eens mijn ongelooflijke respect voor Alex uitgesproken, dat hij na het akkefietje – laat ik het zo even noemen – zo positief te werk is gegaan. Er is ook helemaal niets tussen hem en mij. Hij begrijpt ook mijn positie. Ik was voorzitter van de raad van commissarissen van een beursgenoteerde onderneming. Dan heb je bepaalde verantwoordelijkheden die niet per saldo de mening van Michael van Praag als burger zijn. Dat heeft hij goed begrepen. Er is niets geweest tussen Alex Kroes en mij op het persoonlijke vlak. Dat waardeer ik enorm aan hem. We begrijpen elkaars positie en we gaan fantastisch door één deur.”

De supporters van Ajax, met name de F-Side, keerde zich vorig seizoen tegen Van Praag. Met spandoeken werd opgeroepen tot zijn vertrek. Kraay vraagt of dat voor Van Praag ‘de grootste teleurstelling’ was, na jarenlang verbonden te zijn geweest aan Ajax. Van Praag was voorzitter tussen 1989 en 2003 en keerde in november 2023 terug als voorzitter van de raad van commissarissen. “Ik weet hoe dat gegaan is”, antwoordt Van Praag. “Ik vind het niet kies en niet chic om dat hier allemaal uit te leggen, want dan moet ik mensen gaan beschuldigen. Het was niet leuk, maar ik kan er wel tegen. Mijn gezin wat minder. Dan gaat social media ook los in de richting van mijn dochter. Dat is heel vervelend en dat realiseren veel mensen zich niet. Teksten als: ‘Je vader moet oprotten.’ Zo gaat dat. Men was boos en geïrriteerd. Alex is het kind van de club en dan gaat zo’n commissaris zeggen dat hij geen directeur kan worden”, probeert Van Praag het sentiment onder woorden te brengen."

Van Praag zegt dat hij bij Ajax goed contact had met Kroes. “We gaan zeer vriendschappelijk met elkaar om. Er is helemaal niks aan de hand. Hij begrijpt mijn positie van toen. Dat waardeer ik enorm aan hem. Er zijn ook mensen die het niet willen begrijpen, maar hij wel. Ik weet niet waar je op uit bent, maar het is tussen Alex en mij zeer goed.” Kraay antwoordt door te zeggen dat hij nergens op uit is. Van Praag reageert: “Oh, maar ik vraag het even.” Kraay: “Ik geef antwoord.”

