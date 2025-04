Sjaak Swart confronteert Francesco Farioli op De Toekomst

Sjaak Swart is onder de indruk van de prestaties van Francesco Farioli bij Ajax. Toch begrijpt Mister Ajax niets van het roulatiebeleid van de trainer. Daar confronteert hij de Italiaan altijd mee als ze elkaar op De Toekomst tegenkomen, zo onthult hij in D’n Hoefcast.

Swart was donderdagochtend te gast in de podcastuitzending van D’n Hoefcast, de NAC-podcast van oud-speler Ralf Seuntjens, clubwatcher Joost Blaauwhof en journalist Yannick Sonnemans. De Bredanaars gaan komend weekend op bezoek bij Ajax, dus wordt er met het Amsterdamse icoon uitgebreid stilgestaan bij het uitstekende seizoen van de koploper. Swart is onder de indruk van Farioli, maar geeft toe dat hij ook wel eens geluk heeft. “Hij heeft wel een hoefijzertje. Ik heb nog nooit zo'n grote gezien”, stelt Mister Ajax.

LEES OOK: Ajax moet vrezen: ‘Wij wachten op Farioli’

Artikel gaat verder onder video

Desondanks werkt Farioli zeer hard voor het naderende succes van de Amsterdammers. “Hij praat veel met die jongens. Het voetbal is niet altijd even mooi, maar we hebben dit seizoen wel twee keer van PSV en twee keer van Feyenoord gewonnen”, stelt een tevreden Swart.

LEES OOK: Naomi Veltman kraakt ‘verzonnen verhaal’ van PSV-fan: ‘Wat een loser’

Toch is hij niet met alles wat Farioli doet heel gelukkig. Als Swart aanwezig is op De Toekomst, wordt hij altijd benaderd door de Italiaan om een praatje te maken. “Dan zeg ik: waarom wissel je er nou zes?”, bekritiseert de oud-buitenspeler het roulatiebeleid van de Ajax-trainer. “Dan hebben ze het over data.” Daar is Swart zelf helemaal niet van. “Dat gebeurde vroeger niet. We speelden gewoon drie keer per week, werden kampioen en ik had er ook nog een winkel bij.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Is een gigantische contractverlenging bij Ajax? 'Kroes moet hem tien jaar laten bijtekenen' 🔗

👉 Directeur voetbal Marijn Beuker heeft nieuws over een 'cruciale' samenwerking, die wordt verlengd tot 2030. 🔗

👉 Het aantal gemaakte doelpunten mag wel omhoog en Rafael van der Vaart weet precies wie de nieuwe spits van Ajax moet worden 🔗

👉 Het is een grote wens van Ajax en de fans, maar inwoners van Amsterdam keren zich hiertegen. 🔗

👉 Is Francesco Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax? Dit zegt de club erover. 🔗