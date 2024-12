Terugkeer van talent naar Feyenoord lijkt niet langdurig: 'Beter om hier te blijven'

zit goed op zijn plek in Spanje en denkt dat het voor hem goed is om langer bij Castellón te blijven, zo geeft de Zwolse middenvelder aan in gesprek met Cadena SER. Van den Belt is dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan de club van Dick Schreuder.

De middenvelder kwam een aantal seizoenen geleden na een goed seizoen met PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie met hoge verwachtingen naar Feyenoord. Daar was Van den Belt voornamelijk wisselspeler, waarna afgelopen zomer werd besloten om de 23-jarige middenvelder tijdelijk van de hand te doen. Van den Belt vertrok naar Castellón, waar een hereniging volgde met zijn oud-trainer Dick Schreuder.

Bij de Spaanse club zit Van den Belt goed op zijn plek: In het begin was het moeilijk vanwege het weer, de mensen… De afgelopen weken, de afgelopen maanden, voel ik me steeds beter. Misschien zou het goed voor mij zijn om hier nog een jaar te blijven, maar er zijn meer mensen bij betrokken dan ik", weet Van den Belt, die er zelf in ieder geval voor open zou staan.

Normaliter keert de middenvelder komende zomer terug naar Feyenoord, waarna Van den Belt met technisch directeur Dennis te Kloese zijn wensen zou moeten bespreken. Hij heeft een contract tot medio 2027 in De Kuip.

