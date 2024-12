Arne Slot voerde heimelijke gesprekken: ‘Locatie blijft geheim’

Frank Arnesen heeft een boekje opengedaan over de komst van Arne Slot naar Feyenoord. Als technisch directeur van Feyenoord was Arnesen betrokken bij de onderhandelingen met Slot, die vanaf het seizoen 2021/22 aan de slag ging in De Kuip, nadat zijn aanstelling in december 2020 al was bevestigd. Lange tijd dacht Arnesen dat Slot onhaalbaar was, omdat hij nog onder contract stond bij AZ.

“Ik had een goede band met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Slot”, zegt Arnesen in het boek Slot-bal van journalist Mikos Gouka. “Ik sprak met hem in het voorjaar van 2020 over een speler. Hij vertelde mij toen ook dat Slot een aflopend contract had bij AZ. Dat hij misschien een optie zou kunnen zijn als opvolger van Dick Advocaat in De Kuip. Vanaf dat moment ben ik Arne echt gaan volgen.”

Arnesen had bijvoorbeeld speciale aandacht voor de mediaoptredens van Slot en analyseerde hoe de trainer zijn elftallen liet voetballen. Al snel kon hij een goed beeld vormen van Slot als trainer, zo vertelt hij. Toen Advocaat aankondigde te gaan stoppen en zeker was dat Slot op de markt zou komen, zocht de directeur van Feyenoord toenadering tot de trainer. Dat deed hij ‘in het diepste geheim’. “Ik heb het niet eens mijn vrouw verteld.”

“We spraken af op een plek die ik niet bekend wil maken. Dat blijft geheim”, zegt Arnesen, die in 2023 in een interview met Voetbal International ook niet wilde prijsgeven op welke locatie hij met Slot sprak. Wel vertelt hij in het boek van Gouka wat nieuwe details over de gesprekken met Slot en hoe hij zich daarna hard maakte voor de komst van de trainer.

“We hebben twee uitgebreide gesprekken gehad. Over hoe we het voetbal zagen. Arne legde uit hoe hij vanuit een zorgvuldige opbouw in hoog tempo aanvallend voetbal wilde spelen, precies zoals ik Feyenoord zou willen zien spelen”, zegt de Deen. “Pas na die twee gesprekken heb ik de andere beleidsbepalers van Feyenoord ervan overtuigd dat we Slot moesten aanstellen als nieuwe trainer. Ik liet ook nog een keer bewust zijn naam vallen in de trainerskamer, waar Dick Advocaat en Cor Pot zaten. Die waren positief, zonder dat ze wisten dat Arne al daadwerkelijk in beeld was om naar Feyenoord te komen.”

