Arnesen legt uit hoe hij succescoach Slot naar Feyenoord haalde

Arne Slot oogst ontzettend veel lof bij Feyenoord in de afgelopen twee seizoenen. Iedereen in Rotterdam-Zuid hoopt dat de coach voor de club behouden blijft. Toch is de man die hem naar De Kuip haalde, Frank Arnesen, al even vertrokken en voor hem is nog altijd geen opvolger gevonden. De Deen blikt terug op de aanstelling van Slot.

"Ik wil altijd zien of je de hand van de trainer kunt zien in een elftal. Bij Mourinho kun je dat goed zien. Zijn elftal is doodirritant. En bij Pep Guardiola, Johan Cruijff vroeger en Louis van Gaal weet je ook meteen: o, dat is zijn elftal”, legt Arnesen uit bij de NOS. “Ik ben toen natuurlijk AZ gaan volgen. Ze wilden dominant zijn, pressing spelen. Dat kost heel veel energie. Dus ze moeten fysiek heel sterk zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Arnesen ging het gesprek aan met Slot met twintig vragen en raakte onder de indruk. "Hoe train je, welk spelsysteem wil je, welke talen spreek je, hoe ga je om met spelers en hoe met spelers die niet in de basis staan, hoe zie je jouw omgang met de pers, hoe is jouw stijl van managen?" De gesprekken zorgden wel voor het ontslag van Slot bij AZ, omdat hij de clubleiding niet had geïnformeerd. "Hij kwam bij mij over als heel duidelijk. Hij kon alles goed uitleggen. Maar natuurlijk is het altijd een risico. Je weet het nooit als er iemand komt. Maar hij heeft iedereen versteld doen staan”, blikt Arnesen terug op de laatste anderhalf jaar.

Toch wil de Deense voormalig technisch directeur ook de scouting noemen als geheim van Feyenoord, omdat zij ‘precies weten’ welke spelers Slot wil hebben. Toch blijft Slot het voornaamste uithangbord en Arnesen, die nog wekelijks contact heeft met de coach, ziet genoeg uitdagingen voor de oefenmeester om nog een jaar bij Feyenoord te blijven.

"Bij iedere wedstrijd die Feyenoord nu gaat spelen wordt de ploeg gezien als de kampioen en gaat de tegenstander er voor 110 procent tegenaan. Plus: je speelt Champions League en je wil nóg een keer kampioen worden. Dus er is nog heel veel te winnen. Maar het is ook moeilijk en juist dat kan een mooie uitdaging zijn. Ik hoop voor Feyenoord dat hij blijft”, aldus de Deen, die niet uitsluit dat hij zijn laatste job in de voetballerij heeft volbracht.