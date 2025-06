Heerenveen pikt tweede zomerse aanwinst op bij degradant

is de nieuwe linksback van sc Heerenveen, zo bevestigt de club op donderdag. De Griek komt over van Almere City, dat afgelopen seizoen uit de Eredivisie degradeerde.

Zagaritis speelde het afgelopen jaar pas voor het eerst in de Eredivisie. De 24-jarige verdediger komt uit de jeugd van Panathinaikos, waar hij in 2020 zijn debuut maakte. Een half jaar later vertrok hij naar Parma in de Serie A. Na drie jaar met weinig speeltijd maakte hij de overstap naar Almere City, waar hij in een seizoen met 34 wedstrijden tweemaal tot scoren kwam.

Hoewel Zagaritis meer speeltijd kreeg dan ooit, liep het seizoen niet goed af. Almere eindigde onderaan het klassement. Heerenveen zag genoeg in de gedegradeerde speler om hem in de Eredivisie te behouden. De Griekse linksback tekent voor drie seizoenen, met een optie voor een extra jaar.

Technisch Manager Johan Hansma kent Zagaritis goed uit zijn tijd bij Almere City en haalde hem afgelopen jaar ook naar die club. Op de clubwebsite van Heerenveen zegt hij: “Toen ik bij sc Heerenveen kwam, werd al snel duidelijk dat ‘Zaga’ hier ook hoog op de scoutinglijstjes stond. Ik denk dat hij met zijn kwaliteiten een waardevolle aanvulling is voor de selectie. Zaga is een speler met lef, die graag zijn defensieve duels aangaat. Daarnaast heeft hij ook aanvallende intenties in zijn spel. We zijn erg blij dat hij binnenkort bij ons aansluit.”

Heerenveen haalde deze zomer ook al Maas Willemsen binnen van De Graafschap.

