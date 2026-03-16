‘Bryan Linssen is de beste Nederlandse voetballer zonder interlands’

16 maart 2026, 13:29
Bryan Linssen viert de 0-2 bij PSV-NEC
0 reacties
Ronald Waterreus kan enorm genieten van de inbreng van Bryan Linssen bij NEC, zo schrijft hij in zijn column in De Limburger. Sterker nog, de voormalig doelman gaat zo ver dat hij de 35-jarige aanvaller de beste Nederlandse speler vindt die nooit een interland speelde.

Linssen is dit seizoen een zeer belangrijke schakel in het elftal van Dick Schreuder. Zaterdagavond werd knap gewonnen op bezoek bij PSV: 2-3. Linssen was met twee treffers de grote man bij NEC. “De slotfase van PSV - NEC was nog niet eens aangebroken, toen Bryan Linssen zijn 353ste sprintje van de avond inzette”, begint Waterreus zijn lofzang voor de routinier. “En, hup, daar ging-ie weer, de aanvaller die gevoelsmatig al in de eredivisie voetbalde toen Studio Sport nog in zwart-wit werd uitgezonden. Alsof hij het eeuwige sportleven heeft.”

Waterreus geeft aan dat hij enorm geniet van Linssen en dat komt niet per se door het feit dat ze allebei uit Limburg komen. “Kijk naar Linssen en je ziet je buurman. Iemand die net zo goed cv-installateur had kunnen zijn”, legt de voormalig doelman van PSV uit. “De bedrijfsleider in de lokale supermarkt anders. Of opzichter in de bouw, met een oranje helm op zijn hoofd.” Waterreus geeft aan dat hij Linssen ‘met enige fantasie’ in de zomer zo met een vouwwagen de camping op ziet rijden. “Of hem lootjes verkopen voor VV Veritas uit zijn geboortedorp.”

In plaats daarvan werd Linssen profvoetballer, iets waar hij volgens Waterreus heel goed in is. “Hij heeft de longen van een paard, de sluwheid van een vos en het jachtinstinct van een hyena”, somt de analist de kwaliteiten van de spits op. “Wekelijks blinkt Linssen uit. En het mooie is: dat doet hij met dezelfde achteloosheid als wanneer hij een gewone mensen-baan zou hebben gehad.” De zevenvoudig international is blij dat Linssen niks heeft met ‘pretenties’. “Linssen is Nederlands beste voetballer zonder een interland achter zijn naam”, besluit hij.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Gisteren, 09:06
PSV - NEC

PSV
2 - 3
N.E.C.
Gespeeld op 14 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Bryan Linssen

Bryan Linssen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 35 jaar (8 okt. 1990)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
25
9
2024/2025
NEC
16
4
2024
Urawa
17
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

