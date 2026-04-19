Tottenham Hotspur ziet 'afschuwelijke, mensonterende' reacties richting Kevin Danso

Tottenham Hotspur veroordeelt de racistische uitingen richting op sociale media. De verdediger werd tijdens en na de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-2) online belaagd.

Danso was zaterdagmiddag betrokken bij de late gelijkmaker van Georginio Rutter. Door het puntenverlies kon Tottenham de degradatiezone niet verlaten. Sommige fans reageerden door racistische reacties te versturen over en naar Danso.

Artikel gaat verder onder video

Tottenham spreekt in een statement van 'walgelijk en ontmenselijkend racisme' richting Danso. “Sinds de wedstrijd tegen Brighton is Kevin blootgesteld aan ernstige en afschuwelijke racistische berichten op sociale media, en dat houdt nog steeds aan", schrijft de Premier League-club.

De club benadrukt dat het hier niet om ‘online frustratie’ gaat, maar om strafbare feiten. “We hebben berichten gezien en gehoord die ronduit mensonterend zijn. Dit gedrag is zonder twijfel crimineel en wordt niet getolereerd."

Opvallend is dat de incidenten plaatsvonden tijdens het speciale ‘No Room For Racism’-weekend van de Premier League, een campagne die juist bedoeld is om dit soort uitwassen uit het voetbal te bannen.

Politie ingeschakeld

Tottenham heeft direct actie ondernomen en de autoriteiten ingeschakeld. Alle geïdentificeerde berichten zijn gemeld bij de politie van Londen, evenals bij instanties in de landen waar de daders zich bevinden en bij de betrokken socialmediaplatforms.

De club laat weten tot het uiterste te gaan. “We zullen aandringen op de zwaarst mogelijke straffen tegen iedereen die we kunnen identificeren." Daarbij wordt expliciet gewezen op mogelijke consequenties zoals gevangenisstraffen, stadionverboden en strafbladen.

Tegelijkertijd spreekt Tottenham steun uit richting Danso. “Kevin heeft onze volledige en onvoorwaardelijke steun, als speler én als mens. Niemand binnen deze club staat er ooit alleen voor."

De club benadrukt dat prestaties op het veld nooit als excuus mogen dienen voor discriminatie. “Kritiek op prestaties hoort bij voetbal. Racisme niet." Tottenham werkt samen met gespecialiseerde partijen om daders te traceren en roept ook platforms als X en Instagram op sneller en daadkrachtiger op te treden.

De conclusie is glashelder: “Er is geen plaats voor racisme bij Tottenham Hotspur. En er is geen plaats voor racisme in het voetbal.”