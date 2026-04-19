ADO Den Haag gaat mogelijk met de Eredivisie in. Volgens journalist Fabrizio Romano 'leidt ADO de race' om zijn handtekening, al hebben clubs als Cadiz en Portsmouth ook belangstelling getoond.

Braaf traint al een paar weken mee bij ADO. Hij zit al een half jaar zonder club nadat zijn contract werd ontbonden bij Hellas Verona en houdt zijn conditie op peil in Den Haag. Begin deze maand meldde Voetbal International al dat een contractuele samenwerking tot de mogelijkheden behoort.

Artikel gaat verder onder video

De 23-jarige Braaf speelde in de jeugd voor Ajax en PSV, voordat hij in 2018 werd opgepikt door Manchester City. In het buitenland wist hij de verwachtingen niet waar te maken. Manchester City verhuurde hem aan Udinese en liet hem in 2022 transfervrij vertrekken naar Borussia Dortmund, waar Braaf in het tweede elftal speelde. Vervolgens stapte Braaf over naar Hellas Verona, dat hem verhuurde aan Fortuna Sittard en Salernitana. In dienst van Fortuna kwam hij tot zes Eredivisie-duels in het seizoen 2023/24. Sinds september 2025 is Braaf transfervrij.

Eerder deze week vertelde technisch directeur Mark Wotte aan het Algemeen Dagblad al over Braaf. "Door blessures en omstandigheden buiten het voetbal heeft hij al ruim een jaar geen wedstrijd meer gespeeld. Maar Jayden behoorde tot de grootste talenten van Nederland. Manchester City haalde hem niet voor niets weg bij PSV", zei Wotte.

"Als dit niet had gespeeld, dan had hij nu Champions League kunnen spelen, want hij speelde in dezelfde lichting als Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en andere jongens die nu in de top spelen", aldus de ADO-directeur.

Aan de komst van Braaf zit een risico verbonden. Niet alleen dateert zijn laatste wedstrijd van januari 2025, ook schreef Kicker in 2023 dat Braaf zich bij Borussia Dortmund 'niet hield aan afspraken en vaak te laat zou komen', wat hem op meerdere boetes kwam te staan. "Op het trainingskamp met Onder-23 in Turkije maakte hij een lusteloze en arrogante indruk", schreef het blad bovendien.

"Jayden weet zelf ook dat hij een moeilijke carrière heeft gehad en met misschien wel een van zijn laatste kansen bezig is. Zijn leven is veranderd en veel rustiger nu, omdat hij vader is geworden en afscheid heeft genomen van zijn entourage."

Volgens Wotte is 'iedereen' erg enthousiast over de prestaties van Braaf op de training. Toch houdt hij een slag om de arm. "Het is heel lastig om alle risico bij de club neer te leggen. Dus proberen we nu met zijn agent en vader tot een goede oplossing te komen."