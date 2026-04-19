Manchester United-fans eisen schorsing voor Lavia na duel met Chelsea

19 april 2026, 11:51
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Manchester United won zaterdagavond met 0-1 van Chelsea, maar toch was Bruno Fernandes boos in de slotfase. De aanvoerder was het slachtoffer van een forse tackle van Roméo Lavia, die niet bestraft werd door de arbitrage.

Het Manchester United van Michael Carrick won met 0-1 door een doelpunt van Matheus Cunha. In de 89ste minuut sloeg de vlam in de pan. Fernandes lag op de grond na een overtreding, waarna Lavia zichtbaar op zijn been ging staan. Tot frustratie van de Portugees bleef een sanctie uit: zowel scheidsrechter Michael Oliver als de VAR greep niet in.

Als het moment wel als een bewuste trap beoordeeld was, dan was een directe rode kaart vrijwel onvermijdelijk. Fernandes was woedend dat Lavia wegkwam met de tackle en op sociale media roepen supporters van Manchester United massaal op tot een schorsing achteraf.

United op koers, Fernandes jaagt op record

Evenwel boekte Manchester United een knappe overwinning. The Red Devils staan derde en hebben nog maximaal zes punten nodig uit vijf wedstrijden om Champions League-plaatsing veilig te stellen. Dat leek enkele maanden geleden nog ver weg.

Fernandes zei na afloop niets over de overtreding, maar wel over het esultaat. “Dit is een geweldig gevoel voor ons. We moesten reageren, niet alleen vanwege de nederlaag tegen Leeds United, maar omdat we twee wedstrijden niet hadden gewonnen. We wisten dat we een topwedstrijd moesten spelen, want Chelsea is een sterke ploeg. Ons doel is de top vier.”

De middenvelder benadrukte dat de klus nog niet geklaard is: “We zijn drie punten dichterbij, maar we weten dat we punten nodig hebben en we zullen er alles aan doen om het zo snel mogelijk veilig te stellen.”

Ondertussen lonkt er ook individueel succes. Fernandes is nog slechts twee assists verwijderd van het Premier League-record van twintig in één seizoen, in handen van Thierry Henry en Kevin De Bruyne. “Ik zeg altijd dat ik beter wil zijn dan het seizoen ervoor. Ik wil mezelf elke week verbeteren en mijn carrière zo goed mogelijk afsluiten.”

