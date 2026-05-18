NEC viert Europees voetbal met afbeelding van hele selectie, maar vergeet één speler

18 mei 2026, 09:44
Brayann Pereira, Noé Lebreton en Youssef El Kachati van NEC
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

NEC verzekerde zich zondag van de derde plaats in de Eredivisie en mag zich zodoende opmaken voor de voorrondes van de Champions League. Om dit te vieren plaatste de club een graphic op social media met daarop de volledige selectie. Het mediateam was echter een speler vergeten toe te voegen aan de afbeelding: Brayann Pereira.

NEC ging de laatste speelronde in als nummer vier van de Eredivisie. De Nijmegenaren maakten nog kans op de derde plaats en daarmee plaatsing voor de voorrondes van de Champions League. Om dat te bereiken, moest er in eigen huis worden gewonnen van Go Ahead Eagles, terwijl FC Twente niet mocht winnen op bezoek bij PSV.

Doordat de Enschedeërs met ruime cijfers verloren in Eindhoven (5-1) en NEC zelf met 2-1 won van Go Ahead, eindigden de Nijmegenaren als derde in de Eredivisie: de hoogste eindklassering ooit. Na het laatste fluitsignaal plaatste NEC op social media een graphic met de tekst ‘Wij gaan Europa in!’, waar ook alle selectiespelers op te zien zijn. Op eentje na.

Al snel hebben oplettende gebruikers op X in de gaten dat Pereira ontbreekt op de afbeelding. De Franse centrumverdediger kwam dit seizoen in 27 officiële wedstrijden in actie, waarvan zestien keer als basisspeler. Zondagmiddag tegen Go Ahead Eagles stond hij de hele wedstrijd op het veld.

Brayann Pereira

Brayann Pereira
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (21 mei 2003)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
24
0
2024/2025
NEC
32
3
2023/2024
NEC
16
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

