NEC verzekerde zich zondag van de derde plaats in de Eredivisie en mag zich zodoende opmaken voor de voorrondes van de Champions League. Om dit te vieren plaatste de club een graphic op social media met daarop de volledige selectie. Het mediateam was echter een speler vergeten toe te voegen aan de afbeelding:

NEC ging de laatste speelronde in als nummer vier van de Eredivisie. De Nijmegenaren maakten nog kans op de derde plaats en daarmee plaatsing voor de voorrondes van de Champions League. Om dat te bereiken, moest er in eigen huis worden gewonnen van Go Ahead Eagles, terwijl FC Twente niet mocht winnen op bezoek bij PSV.

Doordat de Enschedeërs met ruime cijfers verloren in Eindhoven (5-1) en NEC zelf met 2-1 won van Go Ahead, eindigden de Nijmegenaren als derde in de Eredivisie: de hoogste eindklassering ooit. Na het laatste fluitsignaal plaatste NEC op social media een graphic met de tekst ‘Wij gaan Europa in!’, waar ook alle selectiespelers op te zien zijn. Op eentje na.

Al snel hebben oplettende gebruikers op X in de gaten dat Pereira ontbreekt op de afbeelding. De Franse centrumverdediger kwam dit seizoen in 27 officiële wedstrijden in actie, waarvan zestien keer als basisspeler. Zondagmiddag tegen Go Ahead Eagles stond hij de hele wedstrijd op het veld.