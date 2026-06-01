Virgil van Dijk: 'Ik geloof oprecht dat we iets heel speciaals kunnen doen'

is ervan overtuigd dat het Nederlands elftal deze zomer de wereldtitel kan veroveren. De aanvoerder van Oranje stelt in een interview met FIFA dat toernooisucces om meer draait dan alleen individuele kwaliteiten. Volgens de routinier beschikt de huidige selectie over de juiste mix van talent en teamgeest om ver te komen.

De verdediger gaat het toernooi in als de onbetwiste leider van het elftal. Bij zijn club Liverpool kende de mandekker een wisselvallig seizoen bij Liverpool, maar hij speelde wel elke minuut van het seizoen. Met die ervaring op zak richt de Oranje-international zich nu volledig op het wereldkampioenschap. "We hebben een heel hechte groep en ik geloof er echt in", stelt hij. Hij voegt daaraan toe: "Als ik naar de groep kijk en wat we kunnen bereiken, geloof ik oprecht dat we iets heel speciaals kunnen doen."

Een belangrijke drijfveer voor de Liverpool-speler is de pijnlijke uitschakeling tegen Argentinië tijdens het vorige wereldkampioenschap in Qatar. De Zuid-Amerikanen wonnen destijds na strafschoppen, waarna zij uiteindelijk de titel grepen. "Het was een heel intense wedstrijd tegen een geweldig land", blikt de centrumverdediger terug. Hij geeft aan dat het Nederlands elftal destijds na de comeback tot 2-2 wellicht had moeten doordrukken, maar dat de opgedane ervaring nu meegenomen wordt. Ook op het naderende toernooi zal de ploeg weer oefenen op strafschoppen, al benadrukt hij dat dit geen garanties biedt. "Je mist, dat is een bittere pil, maar dat is voetbal en je moet ermee omgaan", aldus Van Dijk.

De honger naar succes is groot in Nederland, zeker na de verloren finales van het verleden. De verdediger herinnert zich de eindstrijd van 2010 tegen Spanje nog goed, inclusief de beroemde gemiste kans van Arjen Robben op de teen van doelman Iker Casillas. "Dat vergeet je niet", stelt de aanvoerder. Hij beseft dat de verwachtingen vanuit de achterban altijd hooggespannen zijn. "Mensen zullen altijd de behoefte voelen om hun mening te delen", legt hij uit. "We moeten gewoon als een team spelen, in dezelfde richting trekken, ook met de steun van de fans", vervolgt hij.

Volgens de international is de huidige generatie klaar voor de absolute top. Veel spelers hebben inmiddels ervaring opgedaan tijdens het Europees kampioenschap en verkeren in de bloei van hun carrière. "De meesten van hen spelen voor grote clubs op Champions League-niveau", verklaart hij. Toch waakt de routinier voor te veel optimisme op basis van alleen grote namen. "Uiteindelijk draait het erom dat het niet gaat om het hebben van geweldige spelers, het gaat erom wie het beste team heeft", besluit hij.