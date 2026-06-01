Arne Slot gaat geen trainer worden van Ajax, zo stelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De trainer die werd ontslagen bij Liverpool is volgens de verslaggever te duur voor de Amsterdammers, die op hun beurt ook al heel ver zijn met de komst van Míchel.

Slot werd afgelopen weekend ontslagen bij Liverpool. Al snel klonk het geluid vanuit Ajax-supporters dat Jordi Cruijff gek zou zijn als hij niet in ieder geval een poging zou wagen bij de oud-trainer van Feyenoord. Daar is Verweij het niet mee eens. “Hij is én veel te duur, én heeft nog veel te veel een Feyenoord-stempel”, begint de clubwatcher, die denkt dat het ‘uiteindelijk wel mogelijk’ is. “Hij is in veel opzichten best wel een Ajax-trainer.”

Valentijn Driessen haalt aan dat Cruijff volgens Verweij twee Nederlandse trainers op zijn lijst had staan: Slot en Peter Bosz. “Hij zou het misschien wel willen, maar hij is van wat ik hoor echt al in een vergevorderd stadium met Míchel”, antwoordt Verweij. “Dat gaat hij natuurlijk niet meer helemaal afblazen.”

Verweij verwacht dat er nog een reden is waarom Slot niet naar Ajax zou komen: zijn ontslagvergoeding. De Telegraaf onthulde zaterdag dat de oefenmeester acht miljoen euro meekrijgt van Liverpool. Over het algemeen heeft een trainer hier alleen recht op als hij niet binnen een bepaalde termijn weer bij een nieuwe club aan de slag gaat. “Dan moet hij heel veel van dat geld inleveren, dus ik denk dat het gewoon niet mogelijk is”, besluit Verweij.