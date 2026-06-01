Arne Slot gaat geen trainer worden van Ajax, zo stelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De trainer die werd ontslagen bij Liverpool is volgens de verslaggever te duur voor de Amsterdammers, die op hun beurt ook al heel ver zijn met de komst van Míchel.
Slot werd afgelopen weekend ontslagen bij Liverpool. Al snel klonk het geluid vanuit Ajax-supporters dat Jordi Cruijff gek zou zijn als hij niet in ieder geval een poging zou wagen bij de oud-trainer van Feyenoord. Daar is Verweij het niet mee eens. “Hij is én veel te duur, én heeft nog veel te veel een Feyenoord-stempel”, begint de clubwatcher, die denkt dat het ‘uiteindelijk wel mogelijk’ is. “Hij is in veel opzichten best wel een Ajax-trainer.”
Valentijn Driessen haalt aan dat Cruijff volgens Verweij twee Nederlandse trainers op zijn lijst had staan: Slot en Peter Bosz. “Hij zou het misschien wel willen, maar hij is van wat ik hoor echt al in een vergevorderd stadium met Míchel”, antwoordt Verweij. “Dat gaat hij natuurlijk niet meer helemaal afblazen.”
Verweij verwacht dat er nog een reden is waarom Slot niet naar Ajax zou komen: zijn ontslagvergoeding. De Telegraaf onthulde zaterdag dat de oefenmeester acht miljoen euro meekrijgt van Liverpool. Over het algemeen heeft een trainer hier alleen recht op als hij niet binnen een bepaalde termijn weer bij een nieuwe club aan de slag gaat. “Dan moet hij heel veel van dat geld inleveren, dus ik denk dat het gewoon niet mogelijk is”, besluit Verweij.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat verwachtte ook helemaal niemand bij Ajax. Voor clubs in de Eredivisie wordt het interessanter wat bepaalde vertrekkende spelers gaan doen. Is Virgil te porren om z’n carrière te eindigen in NL of is Frimpong te huren bijvoorbeeld
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat verwachtte ook helemaal niemand bij Ajax. Voor clubs in de Eredivisie wordt het interessanter wat bepaalde vertrekkende spelers gaan doen. Is Virgil te porren om z’n carrière te eindigen in NL of is Frimpong te huren bijvoorbeeld