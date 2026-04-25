Leon ten Voorde vindt het niet netjes dat PSV nog voor het einde van de laatste speelronde op kampioenstrip naar Ibiza gaat, zo schrijft hij in zijn column voor Tubantia. De journalist stelt dat de vakantie van de Eindhovenaren iets arrogants heeft richting de andere topclubs van Nederland.

PSV stelde op 5 april de derde landstitel op rij veilig. Om de titel te vieren, reist de ploeg van Peter Bosz dit weekend af naar het Spaanse eiland Ibiza. De Eindhovenaren waren sowieso vrij, en besloten om die dagen te benutten voor een vakantie. Volgens Bosz verandert de feesttrip niets aan de voorbereiding op het duel met Ajax.

Ten Voorde is kritisch op dat besluit, zo valt te lezen in zijn column van zaterdag. Hij vergelijkt de situatie van de kampioen met die van Feyenoord, NEC, FC Twente en Ajax, die allemaal nog strijden om de tweede plek. “Het tripje van PSV - zo midden in het seizoen en tijdens een speelronde - heeft natuurlijk iets vernederends. Vooral voor Feyenoord en Ajax, de twee papieren concurrenten die nog met de beklimming bezig zijn en FC Twente en NEC maar niet weten te lossen, terwijl de winnaar al fris gedoucht in het hotel zit”, schrijft hij.

“Helemaal sjiek is het niet wat PSV doet. Je zou het zelfs een tikkeltje arrogant kunnen noemen. Maar ja: als de rest het zo laat afweten, krijg je de extra vakantiedagen op een presenteerblaadje aangereikt en die moeten volgens de cao toch een keer voor een bepaalde datum worden opgemaakt”, aldus Ten Voorde.