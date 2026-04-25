Dick Lukkien: ‘De fabeltjes van Luciano Valente moeten we niet zo snel geloven’

Dick Lukkien is zaterdagmiddag, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen, bij ESPN ingegaan op het vermeende ‘contactverbod’ tussen zijn spelers en Feyenoorder . Volgens de oefenmeester van de Groningers moeten zijn spelers niet geloven in ‘de fabeltjes’ van zijn oud-speler.

Vrijdag kwam naar buiten dat Lukkien niet wilde dat zijn spelers contact opnamen met Valente over de wedstrijd tegen Feyenoord. Volgens de trainer heeft Valente voorafgaand aan de vorige ontmoeting gevoelige informatie losgepeuterd bij zijn oude ploeggenoten van Groningen. Lukkien hoopte hiermee dat zijn plan niet werd uitgelekt.

Bij ESPN geeft de trainer verdere tekst en uitleg. “Ik zou nooit dingen verbieden, daar houd ik niet zo van. We leven niet in Noord-Korea. Alleen bij de regionale media heb ik gezegd dat hij (Valente, red.) de vorige keer een beetje een rookgordijn optrok. Dus met een kwinkslag heb ik gezegd dat ik hoop dat we hem nu verrassen met de opstelling”, legt de oefenmeester uit tegenover Hans Kraay junior.

“Alhoewel die niet heel verrassend is. Ze moeten Valente niet zo snel geloven als het gaat om de fabeltjes die hij vertelt”, vervolgt Lukkien.

Op beelden is te zien hoe Valente voorafgaand aan het duel iedere speler van FC Groningen een knuffel geeft: “Dat tekent onze vriendenploeg, waar hij onderdeel van was. We zijn allemaal heel blij dat we hem weer zien vandaag en ik denk dat dat wederzijds is.”