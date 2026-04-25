LIVE Eredivisie | Feyenoord op riante voorsprong tegen FC Groningen

De Eredivisie-zaterdag staat volledig in het teken van de strijd om plek twee. De huidige nummer twee, Feyenoord, verdedigt om 16.30 uur die felbegeerde positie in eigen huis tegen FC Groningen. De ploeg van Robin van Persie blaakt allesbehalve van het zelfvertrouwen, maar heeft door het vrije weekend wel weer enkele geblesseerden zien terugkeren op het trainingsveld. Die impulsen kunnen goed van pas komen tegen FC Groningen, dat volop meedoet om plaatsing voor de Europese play-offs. In dit liveblog mis je niets van het duel tussen Feyenoord en FC Groningen.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - FC Groningen Sorteer op: Laatste Oudste 48' Schot van Rente Rente probeert de 'Van Basten-volley' maar eens, maar deze poging gaat niet op doel. 46' We zijn weer los De tweede helft is afgetrapt, zonder wijzigingen bij een van de elftallen. Rust! Feyenoord heeft het tot nog toe vrij makkelijk met FC Groningen. De 2-0 voorsprong is zeker verdiend. We gaan rusten. 45+1' Hadj Moussa wil een vrije trap Hadj Moussa probeert nog langs Peersman te snellen, maar die haalt hem neer. Tot de verbazing van de rechtsbuiten volgt er geen vrije trap. 43' Watanabe met een hakje achter het standbeen Watanabe krijgt de bal op de linksbuitenpositie, maar overschat zichzelf dan hopeloos. Zijn hakje gaat de mist in. 41' Voorzet op niemand (2-0) Van den Elshout gaat een fraaie een-twee aan, en levert vervolgens een prima voorzet af. Er staat echter niemand om hem binnen te tikken. 37' Flinke overtreding op Valente De Jonge gaat met volle overgave en sliding in en neemt Valente mee. Een prima tackle, maar de Feyenoorder heeft er even last van. 34' Corner voor Groningen Door Watanabe wordt een voorzet van Rente tot corner gepromoveerd. Die levert geen gevaar op. 31' Bijna de derde van de Rotterdammers Feyenoord voetbalt soepeltjes: nu levert Valente een strakke voorzet af. Ueda kan er nét niet bij. 28' Taha gaat ervoor Taha krijgt een bal op een meter of twintig van het doel, controleert met de borst en volleert. Die bal gaat over. FC Groningen heeft moeite echte kansen te creeëren. 26' FC Groningen neemt heft in handen De Noorderlingen staan 2-0 achter en moeten wat. Zij hebben nu het balbezit en zoeken naar een gaatje. 22' Doelpunt Ueda! (2-0) BREAKING Ueda blijft koel en schiet in de linkerhoek binnen. Vaessen ligt wel in die hoek, maar kan er niet bij. 2-0 Feyenoord! 21' Penalty Feyenoord! Wat een prachtige trap van Wellenreuther, die Bos lanceert. De linksback komt in de vijandelijke zestien uit en wordt gestopt door Vaessen, op een illegitieme manier. Penalty! 19' Mooie actie Land Land lijkt even op zoek naar het doelpunt van het jaar en dribbelt hoogstpersoonlijk langs een man of vier. Uiteindelijk zijn het er te veel, maar dit lef heeft FC Groningen nodig. 17' Overtreding Deijl Nu deelt Deijl een tikje uit aan Peersman, mogelijk om even revanche te nemen. Laad meer