LIVE Eredivisie | Feyenoord op riante voorsprong tegen FC Groningen

25 april 2026, 16:30   Bijgewerkt: 17:13
Feyenoord speelt tegen FC Groningen in de Eredivisie
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

De Eredivisie-zaterdag staat volledig in het teken van de strijd om plek twee. De huidige nummer twee, Feyenoord, verdedigt om 16.30 uur die felbegeerde positie in eigen huis tegen FC Groningen. De ploeg van Robin van Persie blaakt allesbehalve van het zelfvertrouwen, maar heeft door het vrije weekend wel weer enkele geblesseerden zien terugkeren op het trainingsveld. Die impulsen kunnen goed van pas komen tegen FC Groningen, dat volop meedoet om plaatsing voor de Europese play-offs. In dit liveblog mis je niets van het duel tussen Feyenoord en FC Groningen.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - FC Groningen

17:37

48' Schot van Rente

Rente probeert de 'Van Basten-volley' maar eens, maar deze poging gaat niet op doel.

17:35

46' We zijn weer los

De tweede helft is afgetrapt, zonder wijzigingen bij een van de elftallen.

17:18

Rust!

Feyenoord heeft het tot nog toe vrij makkelijk met FC Groningen. De 2-0 voorsprong is zeker verdiend. We gaan rusten.

17:17

45+1' Hadj Moussa wil een vrije trap

Hadj Moussa probeert nog langs Peersman te snellen, maar die haalt hem neer. Tot de verbazing van de rechtsbuiten volgt er geen vrije trap. 

17:14

43' Watanabe met een hakje achter het standbeen

Watanabe krijgt de bal op de linksbuitenpositie, maar overschat zichzelf dan hopeloos. Zijn hakje gaat de mist in.

17:13

41' Voorzet op niemand (2-0)

Van den Elshout gaat een fraaie een-twee aan, en levert vervolgens een prima voorzet af. Er staat echter niemand om hem binnen te tikken.

17:09

37' Flinke overtreding op Valente

De Jonge gaat met volle overgave en sliding in en neemt Valente mee. Een prima tackle, maar de Feyenoorder heeft er even last van.

17:05

34' Corner voor Groningen

Door Watanabe wordt een voorzet van Rente tot corner gepromoveerd. Die levert geen gevaar op.

17:02

31' Bijna de derde van de Rotterdammers

Feyenoord voetbalt soepeltjes: nu levert Valente een strakke voorzet af. Ueda kan er nét niet bij.

17:00

28' Taha gaat ervoor

Taha krijgt een bal op een meter of twintig van het doel, controleert met de borst en volleert. Die bal gaat over. FC Groningen heeft moeite echte kansen te creeëren.

16:57

26' FC Groningen neemt heft in handen

De Noorderlingen staan 2-0 achter en moeten wat. Zij hebben nu het balbezit en zoeken naar een gaatje.

16:54

22' Doelpunt Ueda! (2-0)

Ueda blijft koel en schiet in de linkerhoek binnen. Vaessen ligt wel in die hoek, maar kan er niet bij. 2-0 Feyenoord!

16:53

21' Penalty Feyenoord!

Wat een prachtige trap van Wellenreuther, die Bos lanceert. De linksback komt in de vijandelijke zestien uit en wordt gestopt door Vaessen, op een illegitieme manier. Penalty!

16:51

19' Mooie actie Land

Land lijkt even op zoek naar het doelpunt van het jaar en dribbelt hoogstpersoonlijk langs een man of vier. Uiteindelijk zijn het er te veel, maar dit lef heeft FC Groningen nodig.

16:49

17' Overtreding Deijl

Nu deelt Deijl een tikje uit aan Peersman, mogelijk om even revanche te nemen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

Drama voor Perisic: sterkhouder van PSV ontbreekt tegen Ajax

  • Gisteren, 08:11
  • Gisteren, 08:11
  • 8
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 19
Dennis te Kloese

Officieel: Te Kloese vertrekt per 1 juli bij Feyenoord

  • do 23 april, 13:55
  • 23 apr. 13:55
  • 8
Feyenoord - Groningen

Feyenoord
16:30
FC Groningen
Vandaag om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

