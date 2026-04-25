Van Dop genoemd als opvolger van Te Kloese

25 april 2026, 14:11
Dennis te Kloese
Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jan Willem van Dop is een geschikte opvolger van Dennis te Kloese als algemeen directeur van Feyenoord, zo stelt Sinclair Bischop bij FC Rijnmond. De droomkandidaat volgens velen is Robert Eenhoorn, maar als hij niet haalbaar blijkt is de algemeen directeur van Go Ahead Eagles zeker een goede optie volgens de verslaggever.

Feyenoord is momenteel naarstig op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, nu Te Kloese zijn vertrek uit De Kuip heeft aangekondigd. Direct viel de naam van Feyenoord-fan Eenhoorn, in het verleden professioneel honkballer en algemeen directeur van AZ. Zijn komst lijkt echter een lastig verhaal, zo stelde het Algemeen Dagblad donderdagavond. “Het is niet concreet, van beide kanten niet”, bevestigt Dennis van Eersel in de podcast van Rijnmond. Eenhoorn heeft in het verleden duidelijk uitgesproken niet te willen werken in de huidige organisatie van Feyenoord, waar volgens hem te veel partijen het beleid mogen bepalen.

Emile Schelvis denkt dat Feyenoord toch een poging moet wagen bij Eenhoorn, omdat er met de eenwording met het stadion en de verbouwingsplannen voor De Kuip ‘echt wel perspectief’ is voor de huidige commissaris van de Eredivisie CV. “Ik vind dat Feyenoord er álles aan moet doen, werkelijk alles, om hem binnen te halen”, is de commentator heel duidelijk. “Hij heeft als enige bewezen het vak tot in de puntjes te beheersen. Hij is een Feyenoorder in hart en nieren en een superprof. Hij is de sterke man die Feyenoord nodig heeft.”

Feyenoord heeft een headhuntersbureau ingeschakeld om de zoektocht naar een nieuwe directeur te stroomlijnen. Volgens Bischop is de kans aanwezig dat het bureau gaat uitkomen bij een huidige algemeen directeur in de Eredivisie. “Je moet bij Feyenoord wel iemand hebben die goed in de materie zit, dus dan denk ik aan Go Ahead Eagles: Jan Willem van Dop.” De 65-jarige bestuurder was tussen 1998 en 2005 al werkzaam als algemeen directeur bij Feyenoord. “Hij kent de club en heeft Go Ahead echt omhoog gestuwd. Dat soort mensen zouden een kans kunnen krijgen”, aldus Bischop.

Schelvis geeft aan Van Dop toch van een heel ander niveau te vinden vergeleken met Eenhoorn. “Als het headhuntersbureau alles af gaat wegen, komen ze maar bij een man uit: Eenhoorn”, verwacht Schelvis. Daar plaatst Bischop gelijk een kanttekening bij. “Dan moet hij zelf willen en moet ook de president-commissaris (Toon van Bodegom, red.), want die heeft het momenteel voor het zeggen, het ermee eens zijn.” Schelvis beaamt: “Die twee zullen even in een kamertje moeten zitten.”

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

