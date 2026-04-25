Tottenham wint degradatiekraker, maar hoort dramatisch nieuws op ander veld

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. In een barslechte voetbalwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers sleepte de ploeg van Roberto De Zerbi drie dure punten uit het vuur. Die punten bleken uiteindelijk erg belangrijk, aangezien concurrent West Ham in extremis wist te winnen van Everton.

Tottenham kreeg gister (vrijdag) slecht nieuws te verwerken, toen directe concurrent Nottingham Forest met liefst 0-5 wist te winnen van Sunderland. Hierdoor lijkt West Ham United voorlopig de enige concurrent in de strijd tegen degradatie voor de gevallen grootmacht. Tegen Wolverhampton Wanderers, de hekkensluiter die al lang gedegradeerd is, móést het eigenlijk gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

Maar ook op Molineux vielen The Spurs weer ontzettend tegen. In een barslecht duel noteerden beide ploegen zelfs geen enkel schot op doel in de eerste helft. Na rust liep Tottenham direct schade op, maar niet op het scorebord. Xavi Simons viel uit met een ogenschijnlijk zware blessure en moest zwaar aangeslagen van het veld worden geholpen met een brancard. Ondertussen was West Ham al op voorsprong gekomen tegen Everton.

Zo stevenden The Spurs af op een zorgwekkend scenario. Bij puntverlies tegen Wolves en een winstpartij van West Ham werd het gat naar de veilige plekken liefst vier punten. Maar toen was daar João Palhinha, die Tottenham zo’n tien minuten voor tijd op 0-1 zette. Op dat moment bleek álles goed te vallen voor de gevallen grootmacht, want Everton kwam op gelijke hoogte tegen West Ham.

Zodoende kropen The Spurs uit de degradatiezone, maar niet voor lang. Calum Winson zette West Ham namelijk in minuut 93 weer op voorsprong tegen Everton. Hierdoor blijft Tottenham, ondanks de overwinning, op plek achttien bungelen en heeft het nog vier duels om zich veilig te spelen.