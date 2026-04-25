Ilai Grootfaam heeft zaterdagavond geschiedenis geschreven bij Feyenoord – FC Groningen. De (sinds kort) zestienjarige aanvallende middenvelder loste Antoni Milambo af als jongste debutant ooit bij de Rotterdammers en gaat zodoende de boeken in.

Feyenoord kende een zorgeloze zaterdagmiddag tegen FC Groningen en keek al na 67 minuten tegen een 3-0-voorsprong aan. De Rotterdammers kwamen geen moment in de problemen en dus was er voor Robin van Persie reden om jeugdexponent Grootfaam zijn debuut te gunnen.

De jeugdinternational van Oranje Onder 17 zat bij de duels tegen FC Volendam en NEC al op de bank, maar kwam nog niet tot een invalbeurt. Tegen Groningen gebeurde dat wel, toen Van Persie Grootfaam na 82 minuten van de reservebank afroiep. De middenvelder kwam vervolgens in de ploeg voor Thijs Kraaijeveld.

Daarmee werd Grootfaam de jongste speler ooit in het shirt van Feyenoord, met een leeftijd van zestien jaar en 41 dagen. Dat record werd lange tijd gedragen door Wijnaldum, met zestien jaar en 148 dagen. Laatste jaren was Antoni Milambo de jongste debutant van Feyenoord, met zestien jaar en 131 dagen.