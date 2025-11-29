Hélène Hendriks heeft geen goed woord over voor journalist Tim Hofman. In de podcast Radio BOOS deed Hofman de uitspraak dat Feyenoord-supporters de Hitlergroet brachten in het uitvak tijdens de Europa League-wedstrijd tegen VfB Stuttgart van donderdag 6 november, maar die uitspraken heeft hij inmiddels gerectificeerd. Excuses aanbieden wil Hofman echter niet doen.

In de uitzending van Radio BOOS wordt aandacht besteed aan de discriminerende en antisemitische uitingen van voetbalfans. Zo benoemt Hofman een sticker die in Stuttgart werd opgeplakt met de tekst: ‘Ein volk, ein reich, ein Feyenoord’. “Dat is een directe verwijzing naar de nazislogan”, geeft hij aan. “Als je die slogan adopteert, dan zeg je daar wel wat mee.”

Ook werden er beelden getoond van Feyenoord-fans die het welbekende lied ‘Overal waar jij gaat’ zingen. “Ze deden gewoon nazigroeten. Je ziet hier Feyenoord-fans nazigroeten doen. Die staan daar ‘heilend’ de club toe te zingen.” Collega Marije de Roode gaat daarin mee en zegt: “Ja, het is pijnlijk. Dit komt ook voort uit de haat richting Ajax, maar wordt nu veel breder getrokken.”

Radio BOOS aangepast, Hofman meldt zich op LinkedIn

Er ontstond veel ophef over onder voetballiefhebbers, waarna BOOS in een reactie op YouTube heeft besloten om tekst en uitleg te geven. De redactie heeft laten weten het desbetreffende fragment uit de podcast te halen. "Het verhaal over antisemitisme binnen een deel van de harde kern van Feyenoord staat ook zonder deze beelden", klonk het. Vrijdagavond meldde Hofman zich ook nog met een statement op LinkedIn, waarin hij de fout ook toegaf. Alleen ook in dit bericht bood de journalist zijn excuses niet aan.

Hendriks uit felle kritiek op Hofman

Bij Vandaag Inside wordt het onderwerp ook besproken en toont Hendriks zich uitermate kritisch in de richting van Hofman. "Hij gaat niet zijn excuses aanbieden, hij heeft een rectificatie gedaan", constateert ze. "Hij heeft een podcast, waarin hij beelden liet zien van Feyenoord-fans bij Stuttgart. Hij zei dat zij de Hitlergroet uitbrachten, maar dat is dus niet waar. Daar moet je zo mee oppassen. Hij geeft aan dat hij een jaar geleden ook al bezig was met antisemitisme bij Feyenoord, maar je moet wel heel goed nadenken voordat je zoiets zegt."

Hendriks is wel van mening dat Hofman door het stof moet gaan bij de Feyenoord-fans die hij onterecht heeft beschuldigd van het brengen van een Hitlergroet. "Ik snap niet dat hij zijn excuses dan niet aanbiedt. Rectificeren oké, maar je zet een hele groep weg als mensen die de Hitlergroet doet, dat is niet waar", besluit Hendriks.