Tim Hofman verbijsterd na ontmoeting met Johan Derksen: 'Bijna aandoenlijk vriendelijk'

Hoewel Johan Derksen zich in Vandaag Inside veelvuldig zéér laatdunkend heeft uitgelaten over Tim Hofman, kwam het deze week tot een opvallend vriendelijke eerste ontmoeting tussen de twee. Hofman, onder meer bekend van het YouTube-programma BOOS dat hij maakt voor BNNVARA, reageert zeer verrast op de houding van Derksen én die van het VI-publiek.

Hofman stond dinsdagavond voor de studio waarin Vandaag Inside wordt opgenomen voor een interview met Joost Eerdmans, de lijsttrekker van JA21 die die avond te gast was in de talkshow. Daar kwam het óók tot een ontmoeting met Derksen, die Hofman in het verleden onder meer betitelde als 'een eikel eerste klas' en recent nog aangaf dat hij (bij winst) zijn Televizier-Ring niét wil ophalen als BOOS ook in de prijzen valt. Ook zei Derksen dat hij Hofman nooit te woord zou willen staan: "Ik heb niets met hem en ik wil ook niets met hem te maken hebben. Hij kan mij iedere avond opwachten, maar dat doe ik niet."

Sowieso was Hofman al benieuwd hoe het Vandaag Inside-publiek op hem zou reageren, aangezien er in de studio vaak hard geklapt wordt als hij aan tafel weer eens onderuit de zak krijgt. Bovendien kreeg hij na elke uitzending waarin hij werd genoemd naar eigen zeggen veel bedreigingen via sociale media. "Nou, gezellig jongen!", zegt de presentator over het publiek dat hij buiten de studio sprak. "Die gasten kwamen naar me toe, een beetje verlegen allemaal, om te vragen of ik al anderhalf uur stond te wachten op Eerdmans. Heel vriendelijk." Daarna kwam ook Derksen zelf naar buiten. Op beelden die BOOS van de ontmoeting heeft geschoten is te zien hoe De Snor glimlachend en met uitgestoken hand op Hofman afloopt. De presentator schudt die hand en zegt kort iets over 'de cijfers over Israël', waarna hij de weglopende Derksen naroept: 'Viel wel mee toch, dit?", maar de reactie daarop is niet te horen.

In de BOOS-studio vertelt Hofman hoe zijn ontmoeting met Derksen precies verliep. "Hij kwam naar mij toe: 'Johan Derksen, we hebben elkaar nog niet eerder gesproken'", legt de presentator uit. Hij was súpervriendelijk. Ik maakte een gebbetje van die Israël-cijfers, die zou ik factchecken. Ik zei dat die vrij accuraat waren. Op het eind zei ik tegen hem: 'Het viel toch wel mee?'. Toen zei hij iets van 'Ik heb hier niets op tegen verder, hoor'. Dus na al die weken waarin hij mij uitschold, ons programma diskwalificeerde en onze betrouwbaarheid in twijfel trok, kwam hij naar mij toe en was hij een ontzettend vriendelijke, bijna aandoenlijk vriendelijke man. Van het hele talkshowtafel-blazen was niets over, dat zette hij helemaal niet in. Hij had me ook voorbij kunnen lopen of me weg kunnen laten sturen door de beveiliging, maar dat was het allemaal niet. Echt alsof ik even in een andere dimensie trad waarin Vandaag Inside-mensen een selfie wilden maken en Johan Derksen heel gezellig kan doen", besluit Hofman.