Pierre-Emerick Aubameyang (36) door regering van Gabon uit selectie gezet

heeft zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg van Gabon waarschijnlijk gespeeld. De 36-jarige sterspeler van het Afrikaanse land wordt donderdag geschoffeerd in een officieel statement van nota bene de regering van Gabon.

Aubameyang wordt hoogstpersoonlijk geslachtofferd na de voor Gabon teleurstellend verlopen Afrika Cup. Gabon eindigde in een groep met Ivoorkust, Kameroen en Mozambique puntloos als laatste.

Aubameyang deed alleen mee in de wedstrijden tegen Kameroen en Gabon. Hij verliet de Afrika Cup vervolgens vroegtijdig, om zich bij zijn club Olympique Marseille te laten behandelen aan een bovenbeenblessure. Dat de spits vroegtijdig vertrok, wordt hem in eigen land niet in dank afgenomen.

Artikel gaat verder onder video

In een officieel statement dat donderdag wordt gedeeld door nota bene de regering van Gabon, staat vermeld dat Aubameyang ‘vanwege de beschamende prestaties van Gabon op de Afrika Cup’ uit de selectie is gezet. Hetzelfde geldt voor verdediger en aanvoerder Bruno Ecuele Manga.

Aubameyang en Ecuele Manga zijn niet de enige slachtoffers, want in het statement valt de lezen dat de voltallige selectie ‘tot nader orde geschorst is’. Aubameyang en Ecuele Manga zijn echter de enige spelers die specifiek bij naam genoemd worden. Daarnaast is de voltallige technische staf, waaronder bondscoach Thierry Mouyouma, ontslagen.

Er lijkt zo roemloos een einde te komen aan de interlandcarrière van Aubameyang. De vedette speelde in totaal 83 wedstrijden voor Gabon. Daarin wist hij 40 doelpunten te maken.