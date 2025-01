Ajax-succes Farioli heeft één grote keerzijde: 'Dat maakt voor spelers in de etalage heel veel uit'

Ajax staat iets over de helft van de competitie op de tweede plaats in de Eredivisie, een positie die aan het einde van de rit recht geeft op een startbewijs voor de Champions League. De successen van trainer Francesco Farioli hebben voor technisch directeur Alex Kroes echter één grote keerzijde, zo stipt clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad aan.

Kroes staat voor de opdracht om de salarishuishouding van Ajax terug te brengen naar proporties die passen bij een club die niet standaard verzekerd is van Champions League-voetbal. In dat kader hoopt de td deze winter afscheid te nemen van een aantal overbodige spelers die met hun salaris (te) zwaar op de begroting drukken. Gastón Ávila lijkt op weg naar het Braziliaanse Fortaleza, maar Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic, Chuba Akpom en Branco van den Boomen lijken vooralsnog in Amsterdam te zullen gaan blijven

Daartoe hebben zij meerdere redenen, schrijft Inan. Ten eerste doet de veelvuldig roulerende Farioli regelmatig een beroep op bovengenoemde spelers. Zo kwam Akpom (29), ondanks het feit dat hij op zijn eigenlijke positie van spits twee concurrenten (Brian Brobbey en Wout Weghorst) voor zich moet dulden, dit seizoen al 28 keer in actie voor de Amsterdammers. De Engelsman is namelijk ook het enige alternatief voor Mika Godts als linksbuiten, al is Ajax nog altijd druk doende om met Raúl Moro (Real Valladolid) een extra optie voor die positie aan te trekken.

Toch zou de spits niet al te happig zijn om Ajax na anderhalf seizoen alweer te verlaten. Voor Akpom en (een deel van) de andere Sven Mislintat-aankopen gloort namelijk een salarisverhoging als Ajax zich inderdaad plaatst voor de Champions League. "En dat maakt voor de spelers in de etalage in financieel opzicht heel veel uit", schrijft Inan. De Duitser Mislintat haalde in de zomer van 2023 liefst twaalf spelers naar Amsterdam, waarvan alleen Georges Mikautadze inmiddels is vertrokken. "De meesten tekenden voor vijf jaar met een variabel salaris bij Ajax, dat toen de Europa League inging. Dat betekent dat de meesten een verhoging tegemoet kunnen zien als Ajax de huidige tweede plek vast weet te houden en zich weer voor de Champions League kwalificeert", schrijft Inan.

Mislintat-contracten extra hindernis voor sanerende Alex Kroes

Voor Kroes betekent het succes van Farioli dus indirect een extra hindernis om Ajax financieel gezonder te maken, schetst Inan: "De technisch directeur heeft de nieuwe realiteit geïntroduceerd en probeert juist te breken met alle dure contracten. In de zomer viel dat al vies tegen en kwam hij een handvol miljoenen tekort om de salarishuishouding te herstellen. Door de verrassende tweede plek en de werkwijze van Farioli, die alle spelers betrekt en ook graag aan boord houdt, is het nog maar de vraag of dat deze winter alsnog gaat lukken", vreest de clubwatcher hardop.

