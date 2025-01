Ajax loost Mislintat-aankoop: 'Akkoord over huurdeal tot 1 januari 2026'

Ajax neemt voorlopig afscheid van . De Argentijnse verdediger verkast op huurbasis naar de Braziliaanse Fortaleza, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van de Telegraaf.

Ávila (23) was in de wilde transferzomer van 2023 één van de twaalf aankopen die door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax werden gehaald. De Amsterdammers telden maar liefst 12,5 miljoen euro neer om de verdediger over te nemen van het Belgische Royal Antwerp FC. Een succes zou Ávila in Amsterdam echter niet worden.

In zijn debuutjaar kwam Ávila in totaal slechts acht keer in actie namens Ajax. Zijn laatste optreden dateert van 21 december 2023 en was een zeer gedenkwaardige: de tweede ronde van de KNVB Beker tegen USV Hercules. De amateurs schakelden de recordkampioen van Nederland op sensationele wijze uit (3-2), Ávila werd halverwege het duel gewisseld. Een maand later zou de Argentijn een zware knieblessure oplopen op het trainingsveld die hem tot voor kort aan de kant hield.

Op 2 januari van dit jaar meldde Ávila zich voor het eerst weer bij de training van de A-selectie van Francesco Farioli, maar van een rentree op het veld gaat het voorlopig niet komen. Verweij schrijft dat Ajax en Fortaleza akkoord zijn over een huurdeal van een jaar, waardoor de verdediger tot 1 januari 2026 naar Brazilië zal verkassen.

