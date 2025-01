Farioli krijgt opdracht mee van Ajax: zeven talenten moeten doorschuiven

Ajax heeft Francesco Farioli de instructie meegegeven om komend seizoen meerdere talenten de kans te geven in het eerste. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij in Kick-off, de podcast van De Telegraaf. De Amsterdammers willen vanaf dan meer eigen jeugd toepassen bij het vlaggenschip.

De jeugdopleidingen van AZ en Ajax komen ter sprake, waarbij gesteld wordt dat AZ laat zien dat ze jongens klaarstomen voor het eerste. "Bij Ajax staan er best veel zelfopgeleide spelers in het elftal, maar dat zijn ook jongens die weg zijn gegaan en terug zijn gekomen", aldus Verweij. "Als je ziet wat er nu aan zit te komen, moet Ajax veel meer durven om die jongens een kans te geven."

Verweij beaamt dat Ajax er bij Farioli op aangestuurd heeft dat er komend seizoen enkele talenten de kans krijgen. "Dan gaan er echt jonge spelers aan de selectie toegevoegd worden", weet hij. De Telegraaf verwacht dat Jan Faberski (18), Jorthy Mokio (16), Sean Steur (17), Dies Janse (19), Rayane Bounida (18), Lucas Jetten (17) en Mark Verkuijl (18) vanaf komend seizoen de kans gaan krijgen bij het eerste elftal.

Doorstroming jeugd heeft gevolgen voor zoektocht Rensch-opvolger

Volgens Verweij heeft de doorstroming van jonge talenten ook invloed op de keuze van Ajax voor een opvolger van Devyne Rensch. De topkandidaat is de Griekse rechtsachter Georgios Vagiannidis, terwijl ook Youri Regeer, Sael Kumbedi en Mattia Mannini op de lijst staan bij de Amsterdammers.

“Het liefst hadden ze Sael Kumbedi van Olympique Lyon genomen, alleen dat is een jongen van negentien jaar. Dat vinden ze in potentie wel de beste, maar hij is wel heel jong", weet Verweij. Volgend jaar, als het goed is en Farioli het toelaat, dan stromen er veel jonge spelers door naar de eerste selectie van Ajax. En om dan ook een jonge rechtsback te hebben. Daarom gaat de voorkeur uit naar de 23-jarige Vagiannidis."