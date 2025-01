Update: Ajax- en sc Heerenveen-fans gaan flink op de vuist in Abe Lenstra stadion na merkwaardige taferelen

Ajax-fans zorgen zondagmiddag in Heerenveen voor irritatie en frustatie. Zo zijn er veel mensen, die de Amsterdammers een warm hart toedragen, op de thuistribunes gaan zitten. In de eerste helft van de wedstrijd doen Ajacieden net alsof ze 'thuis zijn' en nemen ze het buffervak over.

Het Abe Lenstra stadion biedt plek aan 1200 toeschouwers van de tegenstander, maar er waren blijkbaar meer Ajacieden die hun ploeg het wilden zien opnemen tegen de formatie van Robin van Persie. Dat heeft voor irritatie gezorgd bij fans van sc Heerenveen. Vak 23 zou vol zitten met fans van Ajax.

Rondom het penaltymoment van Mika Godts, na ongeveer een kwartier spelen, werd dat nog eens extra duidelijk. Veel Ajax-supporters, die zich in de thuisvakken bevonden, liepen richting het uitvak. Daarbij namen ze het 'buffervak' in, of te wel het vak tussen fans van de thuis- en de uitploeg. Veel fans van Heerenveen irriteren zich aan dit gedrag en delen dit op X.

Een flinke groep Ajax-supporters heeft in Heerenveen het buffervak naast het uitvak overgenomen!#heeaja pic.twitter.com/MA91bFtIbW — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 19, 2025

Zichzelf maar een eigen vak toe eigenen. Schijt aan alles en het mag allemaal hier.



Als je op een thuistribune zit gedraag je dan. Maar dat snappen dit soort tokkies niet. #heeaja https://t.co/HZa71iMCYq — Arjen (@Arjen_Kuijt) January 19, 2025

Ajax kneusen denken dat ze heel wat zijn. Donder op! Veel ouders en kinderen zijn al weggegaan #heeaja pic.twitter.com/gJaXduJrfm — Martijndr (@martijn012345) January 19, 2025

De onvrede van de fans van sc Heerenveen over bovenstaand gedrag is tot uiting gekomen in knokpartijen. Op videobeelden van @VoetbalUltras op X is goed te zien op welke manier fans van de thuisploeg 'verhaal komen halen'. Op een gegeven moment worden de supporters van Heerenveen teruggedrongen.

Het ging behoorlijk los in de gracht nadat Heerenveen verhaal kwam halen bij de Ajax-fans op het thuisvak. Na een aantal rake klappen moesten de Friezen achteruit. #heeaja pic.twitter.com/pI7h7ZKUsm — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 19, 2025

