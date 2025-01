Dries Mertens geeft eerlijke mening over Francesco Farioli: 'Ik snap het niet'

is woensdagavond in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax van zijn Galatasaray ingegaan op de prestaties van Francesco Farioli in Amsterdam. Mertens begrijpt eerlijk gezegd niet goed dat er veel kritiek is op de Italiaanse trainer, die hij kent vanuit Turkije.

"Ik vind het een hele leuke trainer", reageert Mertens op een vraag van ESPN-verslaggever Cristian Willaert over de coach van Ajax. Mertens kent Farioli vanuit zijn tijd bij het Turkse Fatih Karagümrük: "Altijd als wij tegen hem speelden, speelde hij met een opbouw van achteruit. Een beetje als de Ajax-filosofie", legt de 37-jarige voetballer uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Diep triest’ nieuws voorafgaand aan Ajax - Galatasaray: honderden tickets geblokkeerd

De Belgische aanvaller merkt dat er in Nederland kritiek klinkt op Farioli: "Ik moet zeggen dat ik soms kritiek lees op heel veel dingen, maar hij doet om de titel mee met Ajax en is dan denk ik goed bezig is. Dus ik snap de kritiek niet helemaal, maar dat krijg je als je bij een topclub werkt. Ik wens hem heel veel succes", besluit de aanvaller van Galatasaray.

Donderdagavond staan de twee clubs tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Ajax heeft wat goed te maken tegen de Turken, nadat de Amsterdamse club vorige week op beschamende wijze verloor bij RFS (1-0).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ziggo deelt zeer pijnlijke video voor Ajax: ‘Van je hoofdsponsor moet je het hebben’

Uitgerekend Ziggo, de hoofdsponsor van Ajax, komt met een voor de Amsterdamse club pijnlijk filmpje.