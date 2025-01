‘Diep triest’ nieuws voorafgaand aan Ajax - Galatasaray: honderden tickets geblokkeerd

Ajax heeft woensdag genadeloos opgetreden tegen supporters die via de zwarte markt een kaartje voor de wedstrijd tegen Galatasaray (donderdag) hebben aangeschaft. De Amsterdamse club verleent deze mensen géén toegang tot de Johan Cruijff ArenA voor het duel in de Europa League en heeft honderden tickets geblokkeerd.

Supportersvereniging Ajax Life weet woensdag te melden dat er liefst zeshonderd kaarten zijn geblokkeerd voor de thuiswedstrijd tegen Galatasaray. Ajax probeert al langer om de handel in illegale tickets te bestrijden. De club ziet dat veel supporters kaartjes aanschaffen buiten de officiële verkoopkanalen om, bijvoorbeeld via Marktplaats. Het kan leiden tot oplichting ‘en flinke teleurstelling’, aangezien tickets voor een veel hogere prijs worden aangeboden.

“Het is diep triest dat mensen geld willen verdienen over de rug van andere Ajacieden. Deze zwarthandel is Ajax dan ook een doorn in het oog”, schrijft Ajax Life teleurgesteld. “Zeshonderd kaarten die via de zwarte markt werden aangeboden, zijn door de club geblokkeerd. Daar sta je dan met je veel te dure kaartje, voor een stadionpoort die gesloten blijft…”, voegt het eraan toe.

Het is niet voor het eerst dat Ajax handelend moet optreden wegens de verkochte kaartjes via de zwarte markt, want ook in eerdere Europese thuiswedstrijden was het raak. De Amsterdammers benadrukken nogmaals dat zwarthandel strafbaar is. Mensen riskeren een stadionverbod en een boete van 450 euro.

