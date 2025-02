Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli mist in Sittard zijn beste speler in De Klassieker tegen Feyenoord

Ajax-trainer Francesco Farioli kan zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard geen beroep doen op . De linksback liep afgelopen zondag in De Klassieker tegen Feyenoord tegen zijn vijfde gele kaart van deze competitiejaargang aan en moet het duel in Limburg vanwege een schorsing aan zich voorbij laten gaan. Het Algemeen Dagblad verwacht dat doorschuift naar de backpositie, waardoor er in het centrum een plekje vrijkomt voor .

LEES OOK: Daley Blind eerlijk over Ajax-terugkeer: 'Dat leeft bij mij en mijn vader'

Artikel gaat verder onder video

De absentie van Hato in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard is een aderlating voor Ajax. De vijfvoudig Oranje-international is bezig aan een goed seizoen en was vorige week in de met 2-1 gewonnen Klassieker tegen Feyenoord nog de beste speler aan Amsterdamse zijde. Zo had hij met een pass op Steven Berghuis een aandeel in de openingstreffer van Brian Brobbey, die de bal na een door Timon Wellenreuther van richting veranderende voorzet in leeg doel binnen kon tikken. Ajax boekte tegen de aartsrivaal de vijfde competitiezege op rij en hoopt die reeks in Sittard voort te kunnen zetten.

LEES OOK: Buitenlandse topscouts schrijven volgens Kenneth Perez één naam op na Ajax - Feyenoord

Dat zal dus moeten gebeuren zonder Hato. De linksback was onlangs ook al absent in de uitwedstrijd tegen FK RFS in de Europa League. Hato zat die avond eveneens een schorsing uit en werd toen vervangen door Baas, die normaal gesproken in het hart van de verdediging speelt, maar ook als linksback uit de voeten kan. Rugani nam in Letland de plek in van Baas. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Farioli het ontbreken van Hato opnieuw oplost door Baas door te schuiven naar de backpositie en Rugani in het centrum te posteren. Het is voor Ajax en Farioli te hopen dat het in Sittard wel goed uitpakt, want het duel met FK RFS resulteerde in een beschamende 1-0 nederlaag.

Farioli lijkt in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard voor de rest vast te houden aan dezelfde namen als in De Klassieker. Remko Pasveer verdedigt uiteraard het doel en de defensie wordt gecompleteerd door Anton Gaaei en Josip Sutalo. Op het middenveld krijgt Davy Klaassen mogelijk opnieuw de voorkeur boven Kian Fitz-Jim, met naast hem Jordan Henderson en Kenneth Taylor. Voorin ontbreekt Mika Godts nog vanwege een hamstringblessure. Farioli lost dat naar alle waarschijnlijkheid opnieuw op door Berghuis als linksbuiten te laten fungeren. Bertrand Traoré start op de andere flank en Brian Brobbey lijkt opnieuw aan de aftrap te verschijnen. Brobbey maakte tegen Feyenoord eindelijk (en pas) zijn tweede competitietreffer van dit seizoen. Zijn vervanger Wout Weghorst staat door zijn gemiste strafschop nog altijd op zes doelpunten.

LEES OOK: Kieft pleit voor opvallende omzetting bij Ajax: 'Draai het eens om'

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Berghuis.

Mogelijk debuut winteraanwinsten

Het treffen tussen Fortuna Sittard en Ajax begint zondagmiddag om 14.30 uur en staat mogelijk in het teken van het debuut van Lucas Rosa en Oliver Edvardsen in Ajax-shirt. Rosa kwam op Deadline Day over van Real Valladolid en is gehaald als vervanger van Devyne Rensch, die in januari tekende bij AS Roma. Edvardsen moet in Amsterdam de concurrentiestrijd aangaan met Mika Godts. De Noor was voor de winterstop de grote uitblinker bij Go Ahead Eagles. Hij arriveerde twee dagen vóór De Klassieker al in Amsterdam, maar was niet speelgerechtigd voor het duel met Feyenoord. Youri Regeer, een andere winteraanwinst van Ajax, heeft een blessure opgelopen en staat daardoor maanden buitenspel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Weghorst wordt vergeleken met een speler die Ajax nét heeft laten gaan

‘Is hij beter? Ik betwijfel het’, aldus een Ajax-watcher.