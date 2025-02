Kieft pleit voor opvallende omzetting bij Ajax: 'Draai het eens om'

Wim Kieft vindt het zo langzamerhand tijd worden dat Ajax-trainer Francesco Farioli zijn keuze voor als eerste spits gaat herzien. Volgens de voormalig doelpuntenmaker zorgt het aanhoudende vertrouwen in de dit seizoen moeizaam scorende spits niet alleen voor ontevredenheid bij diens concurrent , maar óók bij Brobbey zelf.

Afgelopen zondag droeg Brobbey met een treffer bij aan de 2-1 zege van Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord. Dat was pas het tweede competitiedoelpunt dat de Oranje-international dit seizoen wist te produceren, nadat hij eind november doel trof tegen PEC Zwolle. In Europees verband kwam Brobbey deze jaargang ook tweemaal tot scoren, wat zijn totaal op een schamel aantal van vier goals in 31 wedstrijden brengt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kroes standvastig over speler van Ajax: 'Als iemand honderd miljoen had geboden, had ik daarover nagedacht'

In zijn column in De Telegraaf schrijft Kieft dat Weghorst 'voetballend veel te weinig brengt' en dat dat 'ongetwijfeld' de reden is dat Farioli vast blijft houden aan Brobbey. "Alleen voetbalt die zonder zelfvertrouwen. Hij kijkt alleen maar naar de kant in afwachting van het moment dat het bord met zijn rugnummer omhoog gaat. Hij speelt zo statisch, zo op kracht en wil de bal alleen nog maar in de voeten hebben. Brobbey kan het zelfs nauwelijks nog opbrengen om gebruik te maken van zijn snelheid en met sprints de ruimtes in de diepte te zoeken", signaleert Kieft.

LEES OOK: Farioli hakt knoop door over UEFA-lijst: Klaassen wél ingeschreven, winteraanwinst ontbreekt

Weghorst mocht tegen Feyenoord wel invallen en versierde een strafschop, die hij vervolgens zelf miste. Volgens Kieft was het niet bepaald de middag van de geboren Tukker: "Een strafschop kan je missen, maar al het andere ging ook fout, en dan dat hele overdreven theater..." De 32-jarige spits gaf deze week in een interview met Helden Magazine desondanks te kennen dat hij in zijn maag zit met de 'oneerlijke' concurrentiestrijd met Brobbey: "Hij (Farioli, red.) heeft zijn filosofie, ik heb mijn filosofie. Ik geloof in een prestatiecultuur en ben daarin misschien ook ouderwets", aldus Weghorst.

'Farioli zorgt voor twee ontevreden spitsen bij Ajax'

"Weliswaar scoorde Brobbey tegen Feyenoord, z’n rendement laat te wensen over", schrijft Kieft. "Weghorst vraagt zich af waarom Brobbey speelt. En Brobbey vraagt zich op zijn beurt af waarom hij iedere keer plaats moet maken voor Weghorst als die niets klaarspeelt als invaller. Op die manier heeft Francesco Farioli inmiddels voor twee ontevreden spitsen gezorgd bij Ajax." De oud-voetballer stelt daarom een wisseling van de wacht voor: "Van de buitenkant zou je zeggen: draai het eens om. Kijk of Weghorst het noodzakelijke rendement kan brengen. Iedere spits van Ajax moet in de Eredivisie toch gemakkelijk aan vijftien doelpunten komen", aldus Kieft.

Vind jij net als Wim Kieft dat het tijd wordt dat Wout Weghorst bij Ajax de voorkeur krijgt boven Brian Brobbey? Laden... 39.2% Ja 60.8% Nee 592 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Weghorst wordt vergeleken met een speler die Ajax nét heeft laten gaan

‘Is hij beter? Ik betwijfel het’, aldus een Ajax-watcher.