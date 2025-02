Kroes standvastig over speler van Ajax: 'Als iemand honderd miljoen had geboden, had ik daarover nagedacht'

staat in de Eredivisie nog maar op twee doelpunten bij Ajax dit seizoen, maar een tijdelijk vertrek bij de club was voor Alex Kroes simpelweg geen optie. Bij een astronomisch bod had de bonkige spits wel kunnen vertrekken, maar dat kwam er niet.

Technisch directeur Kroes gaat bij ESPN in op de soap rond de spits. West Ham United was zeer geïnteresseerd in Brobbey, maar wilde niet kopen. "Bij Brobbey was het heel simpel: hij heeft heel veel waarde voor ons. We waren het er samen over eens dat ik hem niet zou gaan verhuren. Ik denk dat iedereen dat ook zo ziet en denkt. Verder dus geen onduidelijkheid daarover. Hij en ik wilden niet dat hij verhuurd zou worden. Punt."

Christian Willaert vraagt zich af of Brobbey wel gekocht had kunnen worden door een andere club. Bij die beslissing kom echter het een en ander kijken, stelt Kroes. "Nee, dan gaan we weer terug naar de discussie 'korte termijn, lange termijn, geld, Champions League'. Als er een club honderd miljoen had geboden voor Brobbey, had ik daar echt wel over nagedacht. Maar die is niet gekomen."

De technisch directeur vindt dat zijn club elk bod goed moet overwegen, aangezien situaties in de voetbalwereld vliegensvlug veranderen. "Dat is ook de rol van Ajax in de voetbalpiramide. Bij elk serieus bod moeten we nadenken of we iemand behouden of verkopen. Dat geldt niet alleen voor Brobbey; dat geldt voor alle spelers."

