Kroes gooit zich voor 'kansloze' Brobbey-transfer: 'Succes ermee en zoek een ander'

Er was in de winterse transferperiode veel te doen om , zo kon de jonge Ajax-spits zich verheugen op de belangstelling van vele clubs. Technisch directeur Alex Kroes heeft echter niet overwogen om de aanvaller deze winter van de hand te doen, mede omdat geïnteresseerde clubs alleen wilden huren. Dat was voor zowel Ajax al Brobbey geen optie.

"Er is van alles rondom Brian geweest op transfervlak. Allerlei clubs wilden hem huren", bevestigt de technisch directeur tegenover Ajax TV. De spits van Ajax, die dit seizoen slechts viermaal trefzeker was in 31 wedstrijden, stond onder meer in de belangstelling van West Ham United, Tottenham Hotspur, Everton en Olympique Marseille.

LEES OOK: Ajax slikt flinke tegenvaller: winteraankoop maanden uit roulatie

Artikel gaat verder onder video

Deze clubs wilden Brobbey allemaal huren, maar zover kwam het niet. "Brian en ik waren het vanaf minuut één volledig met elkaar eens: huren is geen issue, kansloos", legt Kroes uit. "Ik kon al heel snel zeggen tegen die clubs dat wij geen interesse hadden en de speler ook niet. Succes ermee en zoek een ander. Ik ben dan ook heel blij dat hij is gebleven."

LEES OOK: Kroes verdedigt Henderson: 'Vanaf dag één niet gewenst'

Drukke transferwindow voor Kroes bij Ajax

Vind jij dat Ajax goed heeft gehandeld door Brian Brobbey niet te verhuren? Laden... 85.1% Ja, absoluut 14.9% Nee, ze hadden hem moeten verhuren 329 stemmen

Alex Kroes wees naar eigen zeggen AS Monaco direct de deur inzake Jordan Henderson:



"Ik heb gezegd: nee, dankjewel en succes ermee" — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lucas Rosa speelde met Cristiano Ronaldo en kent één speler van Ajax

Deadline Day-aanwinst Lucas Rosa heeft zin in zijn dienstverband bij Ajax.