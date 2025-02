Buitenlandse topscouts schrijven volgens Kenneth Perez één naam op na Ajax - Feyenoord

Kenneth Perez vindt de grote uitblinker in de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. De analist van ESPN probeert zich e verplaatsen in scouts van buitenlandse topclubs en denkt dat die vooral de naam van Hato opgeschreven hebben.

Perez vertelt bij Dit was het Weekend met welke blik hij, vanuit de Johan Cruijff ArenA, De Klassieker volgde. “Je zit te kijken: wie is hier nou een echt toptalent? Wie is hier nou beter dan de rest, wie kan meer dan lekker meehobbelen in de Eredivisie? Wat mij betreft was dat Hato. Hij bleef ontzettend goed op de been tegen Hadj Moussa. Hij verdedigde heel goed en bleef eroverheen gaan wanneer het kon. Dat deed hij hartstikke goed.”

Perez licht een balverovering van Hato in de 21ste minuut uit. De pas achttienjarige Ajacied wist een pass naar Hadj Moussa niet te onderscheppen, maar veroverde vier seconden later toch de bal. “Hij wil hem niet binnen de seconde terug, maar blijft rustig naar de bal kijken.”

“Het voetballende gedeelte kennen we wel. In tegenstelling tot zijn private trainer, denk ik wel dat het goed is voor hem om een jaar als linksback te spelen, om een nog betere centrale verdediger te worden”, lijkt Perez te doelen op recente uitspraken van Ajax-specialistentrainer Winston Bogarde.

“Hij was vaardig aan de bal en heeft goed verdedigd. Wat wil je nog meer van een linksback?”, vraagt de oud-middenvelder van Ajax zich af. “Hij is jong, maar ook heel volwassen. Als je van boven kijkt naar 22 spelers die hun best doen hun rol te vervullen, sprong hij ertussenuit. Bij hem denk je: die aanname is wel bijzonder, hij ziet het gevaar… Als ik scout van een topclub zou zijn, zou hij wel in mijn boekje komen.”

