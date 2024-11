Uitschakeling nabij in Europa League voor FC Twente na onnodige thuisnederlaag tegen Sint-Gillis

FC Twente heeft op eigen bodem verloren van Union Sint-Gillis. Na twaalf minuten ging het al mis voor de Tukkers, die snakten naar een resultaat in de Europa League. Drie keer speelde Twente gelijk in de Europese campagne, maar een overwinning had wel gunstig geweest. De drie punten gaan mee naar Brussel: 0-1.

FC Twente had het niet bepaald meezitten met de loting voor de groepsfase van de Europa League. De ploeg uit het oosten van Nederland lootte onder meer Manchester United, SS Lazio en OGC Nice. Mooie affiches, maar het verkleint wel het uitzicht op Europese overwintering. De Tukkers moesten het tegen Union Sint-Gillis doen zonder een groot gedeelte van Vak P. De club werd door de UEFA gestraft na racisme op de tribunes tegen SS Lazio. Liefst vier vakken moest de club leeghouden tegen RUSG.

Na minder dan zeven minuten lag de bal al in het netje. Franjo Ivanovic kon de bal vanaf een metertje of vijf binnenglijden. De VAR ging toch nog even kijken, en inderdaad, het was buitenspel. Zo kwam FC Twente met de schrik vrij in het eigen stadion in de achtste minuut. Vijf minuten later was het wel raak voor de Belgen. Mohammed Fuseini liep één-op-één met Lars Unnerstall en verschalkte de Duitse goalie.

Wederom keek de VAR naar mogelijk buitenspel, maar Mees Hilgers stond op één lijn met de Brusselse aanvaller. Na twaalf minuten stond er dus wel degelijk een 0-1 op het scorebord in Enschede. De rest van de eerste helft gebeurde er niet heel veel. Keeper Unnerstall besloot op de grond te gaan liggen zodat Twente-coach Joseph Oosting even de tijd had om zijn ploeg toe te spreken. Union Sint-Gillis had echter met 0-3 voor kunnen staan in de rust.

Het spelbeeld was compleet anders in de tweede helft. Het was duidelijk voor de Tukkers dat er wat moest veranderen gedurende de wedstrijd. Vanaf de 46ste minuut was het duidelijk dat FC Twente een nederlaag ten koste van alles moest zien te voorkomen. Nul punten zou het team absoluut niet ten goede komen in de competitie, waarin de ploeg al weinig punten wist te halen. De ploeg van Oosting speelde in de Europese campagne drie gelijke spelen: tegen Fenerbahçe, Manchester United en OGC Nice. Thuis werd van SS Lazio verloren.

Voor FC Twente staan er nog drie duels op het programma. De club zal flink aan de bak moeten om nog door te gaan in de Europa League.

