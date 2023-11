Bondscoach Koeman krijgt volgende bedanker voor Oranje: 'Goed gesprek gehad'

Ronald Koeman heeft in navolging van Luuk de Jong en Vincent Janssen ook een afmelding gekregen van . De middenvelder van AZ kiest om vergelijkbare redenen waarom De Jong ook (voorlopig) international af is ervoor om niet meer in Oranje uit te komen.

“Je hebt wel goede informatie gekregen”, reageerde Clasie bij ESPN op de lange introductie van Hans Kraay jr (zie onder). Die omschreef dat Clasie in een lang gesprek met bondscoach Ronald Koeman aangegeven heeft dat hij zich niet langer fit genoeg voelt om buiten zijn periodes bij AZ om nog uit te komen voor Oranje en wil bijtanken in de interlandbreaks. Een soortgelijk verhaal had ook PSV-aanvoerder De Jong.

“Het klopt dat ik met de bondscoach heb gesproken”, vervolgde de middenvelder van AZ. “Hij wilde mij de vorige keer oproepen na een aantal blessures. Daar heb ik een eerlijk en open gesprek over gehad met de bondscoach, een aantal maanden geleden ook al. Dat was niet alleen dit belletje”, aldus Clasie.

“Maar uiteindelijk heb ik daarin voor mezelf gekozen en heb mijn uitleg gegeven aan de bondscoach. Dat ik het nodig heb om op een aantal momenten mijn rust te kunnen pakken”, doelde hij op de interlandsbreaks. “Eerlijk gezegd doet me dat goed. Daardoor kan ik me volledig opladen voor deze wedstrijden. De bondscoach accepteerde en respecteerde dat. Even goede vrienden en weer door.”