De belangrijkste afwezigen in de voorselectie van het Nederlands elftal

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn voorlopige selectie bekend gemaakt voor de interlands tegen Frankrijk en Griekenland in oktober. De keuzeheer nam 'slechts' 29 spelers op in zijn voorlopige selectie en dat betekende voor een aantal spelers een teleurstelling. FCUpdate.nl zet de belangrijkste afwezigen op een rijtje.

Gepasseerd

Ian Maatsen zat in de vorige periode nog wel bij de voorselectie van het Nederlands elftal, maar ditmaal heeft de linksachter van Chelsea geen uitnodiging ontvangen van Koeman, hoewel hij wel wekelijks invalt bij The Blues. Jan Paul van Hecke is bij het verrassend sterke Brighton & Hove Albion basisklant, maar komt eveneens nog niet in beeld bij Koeman, ondanks dat hij daar stiekem wel op hoopte. Georginio Wijnaldum maakte donderdag zijn eerste twee doelpunten in Saudi-Arabië, maar dat was niet voldoende om terug te keren in de voorselectie. Jerdy Schouten was woensdag een van de weinige PSV’ers die op de been bleef tegen Arsenal, maar heeft ondanks zijn multifunctionaliteit géén oproep ontvangen. Jordy Clasie is bij AZ van ongekende waarde, maar lijkt niet meer in beeld te zijn bij Koeman.

Gestopt als international

In de vorige interlandperiode deed Ronald Koeman indirect een groot beroep Luuk de Jong. Na de blessure van Memphis Depay heeft Oranje een tekort aan echte spitsen, waardoor de roep om de in bloedvorm verkerende PSV’er toeneemt. De Jong heeft de telefoon echter niet gepakt, waarop Koeman stiekem wel had gehoopt, want hij zit niet bij de selectie. Moet Koeman dan toch zelf het initiatief maar nemen

Geblesseerd

Komt het nog goed met Memphis Depay? De aanvaller valt van de ene blessure in de andere en dat kost hem ook ditmaal zijn plek in de selectie van Oranje. Voor Feyenoord-keeper Justin Bijlow zou je in principe hetzelfde kunnen zeggen, aangezien ook hij zonder blessures vermoedelijk al de onbetwiste eerste keuze had kunnen zijn in het doel van het Nederlands elftal. Jurriën Timber is er door zijn zware kwetsuur ook nog altijd niet bij.

Geschorst

Nadat Ryan Gravenberch in de vorige periode besloot om af te zeggen voor Jong Oranje, kondigde bondscoach Koeman al aan dat de middenvelder geen uitnodiging krijgt voor welk team dan ook in de komende interlandbreak. Of hij zonder zijn schorsing wel opgeroepen was, valt behoorlijk te betwisten. Gravenberch fleurde donderdagavond zijn basisdebuut namens Liverpool weliswaar op met een assist, maar een vaste kracht van The Reds is hij nog niet bepaald. Bovendien is er veel concurrentie op het middenveld bij Oranje. Frimpong is er na zijn schorsing wel meteen bij, dus dat biedt in elk geval perspectief.