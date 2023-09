Potentiële Oranje-kandidaat blinkt uit op Old Trafford: 'Dan ben ik de blijste man op aarde'

Bondscoach Ronald Koeman moet Jan Paul van Hecke in de gaten houden voor de komende interlands. De centrale verdediger stond zaterdagmiddag in de basis tijdens de 1-3 zege van Brighton & Hove Albion op bezoek bij Manchester United op Old Trafford. En dus komt hij mogelijk ook in beeld van het Nederlands elftal.

“Het is een beetje vroeg om te zeggen na een paar wedstrijden”, is Van Hecke nog niet aan het wachten op een belletje van Ronald Koeman. “Al is het wel op het hoogste niveau en gaat het goed. Maar ik moet vooral zo doorgaan en als Koeman wel belt, dan ben ik de blijste man op aarde. Of ik in vorm ben? Ja, laten we dat zo houden. We hebben nog een lange weg te gaan.”

Niet alleen met Van Hecke gaat het goed, maar heel Brighton & Hove Albion draait uitstekend. “We voetballen heel goed van achteruit. Er zit een goed idee achter, met goede spelers en een goede technische staf. Een perfect plaatje.” Ook Van Hecke speelt goed. “Het vertrouwen van de trainer is fijn. Nu ging het goed, twee weken geleden ging het goed. Dat vertrouwen betaalt zich uit.”

Met Van Hecke negentig minuten op het veld werd Manchester United verslagen. “Ik kon het niet beter wensen. Het was een geweldige middag om in zo’n historisch stadion met 1-3 te winnen. We gaan hierheen om te winnen, daar hadden we alle vertrouwen in. Dat we zo dominant voetballen, dat is geweldig. We proberen altijd zo te spelen, dat ging ook nu vrij aardig. Alle credits naar de spelers en de trainer.”