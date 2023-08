'Bondscoach Ronald Koeman bracht bezoekje aan Ajax en sprak met Maurice Steijn'

Ronald Koeman heeft vrijdag een bezoekje gebracht aan de training van Ajax. De bondscoach van het Nederlands elftal is volgens De Telegraaf begonnen aan een rondje langs meerdere clubs. Koeman ging op De Toekomst ook in gesprek met kersvers Ajax-trainer Maurice Steijn.

Koeman vindt het belangrijk om goed contact te hebben met de trainers van clubs waar zijn internationals spelen. Zodoende ging hij kort op bezoek in Amsterdam, waar hij sprak met Steijn. Daarnaast zag hij ook Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Stevie Bergwijn en Davy Klaassen. Dat zijn de Ajacieden die op dit moment in aanmerking komen voor het Nederlands elftal.

Het lijkt dus een kwestie van tijd totdat Koeman zijn gezicht ook laat zien bij Feyenoord en PSV. In september moet Oranje weer aan de bak in de strijd om een ticket voor het EK van komend jaar in Duitsland. Oranje speelt twee belangrijke wedstrijden. De ploeg van Koeman treft Griekenland (7 september in het Philips Stadion) en Ierland (10 september in Dublin).