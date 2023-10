Studio Voetbal mist Eredivisie-ster bij Oranje: 'Hij speelt met de sigaar in de mond'

had een oproep voor het Nederlands elftal wel verdiend, vindt Arno Vermeulen. De zeventienvoudig international speelde in 2016 zijn laatste interlands voor Oranje en verkeert momenteel in topvorm bij AZ. Ook de andere tafelgasten zijn bijzonder goed te spreken over de AZ-ster.

Ondanks een blessure van Frenkie de Jong is Clasie niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. “We hebben iemand in Nederland die daar heel goed kan spelen, maar die is ook niet geselecteerd: Jordy Clasie. Die doet het fantastisch bij AZ. Alles begint bij hem in het spel”, merkt Vermeulen zondagavond op bij Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Pierre van Hooijdonk genoot van het spel van Clasie tijdens de 1-2 zege op Ajax. “Die speelde vanmiddag met een sigaar in de mond, zo rustig. Hij ziet alles, doorziet iedere pass en is zelf geweldig in de passing.” Ibrahim Afellay is het daarmee eens. “Hij is wel echt een strateeg bij AZ, houdt het team bij elkaar.”

“Zijn aanname voorafgaand aan de 0-1 was al vijftig procent van het doelpunt”, vervolgt de voormalig middenvelder. Afellay toonde enkele onderscheppingen van Clasie op het veld. “Hij zorgde ervoor dat de as altijd dicht was. Hij is dé man die de boel bij de hand neemt bij AZ.”

Go Ahead Eagles-trainer René Hake, ook aanwezig bij het praatprogramma, is eveneens lyrisch over Clasie. “AZ krijgt weinig kansen tegen en dat heeft onder meer te maken met Jordy Clasie. Als je ziet hoe hij de ballen tussen de linies onderschept… Dat heeft er veel mee te maken. AZ is goed georganiseerd en houdt de lijnen dicht. Clasie beheerst dat als een van de beste.”