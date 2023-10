AZ zonder te overtuigen ruim langs helpend Fortuna

AZ heeft in Alkmaar een ruime overwinning geboekt op Fortuna Sittard. De Alkmaarders wonnen door doelpunten van , Vanglis Pavlidis, een eigen doelpunt van Dimitris Siovas en met 4-0 van de Limburgers. Ondanks een gezapig begin kon de ploeg van Pascal Jansen toch ruim winnen.

Woensdag speelde AZ in eigen huis nog een inhaalwedstrijd tegen Heracles. De Alkmaarders boekten een matig resultaat, want na negentig minuten stond er een score van 1-1 op het scorebord. Door dit gelijkspel kon AZ niet meer de reeks van overwinningen doorzetten. Om in het spoor van PSV te blijven moesten de Alkmaarders in eigen huis winnen van een goed presterend Fortuna Sittard, al verloren de Limburgers een week geleden wel met 3-0 bij Go Ahead Eagles.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft speelde AZ een gezapige pot en de gasten uit Sittard creëerden een aantal kleine kansen. Op een schot van Myron van Brederode na losten de Alkmaarders geen enkel schot op doel. Totdat Clasie in de laatste minuut van de eerste helft de bal voor zijn voeten zag komen. De middenvelder dacht niet na en schoot de bal hard in de linkeronderhoek. Door dit doelpunt ging AZ ietwat tegen de verhouding met een 1-0 voorsprong rusten.

Waar het in de eerste helft heel lang duurde voordat er gescoord werd, was dit in de tweede helft een stuk sneller. Vlak na rust kreeg Pavlidis de bal via Fortuna-speler Oguzhan Özyakup, de spits speelde de keeper uit en kon voor een leeg doel binnenwerken. Het leek buitenspel, maar omdat de middenvelder de bal speelde, kon de goal doorgaan.

Dit was niet het enige moment in de wedstrijd waarop AZ hulp kreeg van Fortuna, want bij de 3-0 schoot Siovas de bal in het eigen doel. Invaller Ruben van Bommel gaf de bal voor op Pavlidis, maar tussendoor raakte de Griekse verdediger de bal en zo belandde bal in het doel van keeper Ivor Pandur. Hier bleef het niet bij, want Dantas mocht ook zijn eerste doelpunt voor AZ maken.

Door het doelpunt van de jonge Portugees werd het 4-0 voor AZ en daar bleef het ook bij. Door deze overwinning stijgt AZ naar de tweede plek en kan het met een goed gevoel toewerken naar de wedstrijd in de Conference League van aankomende donderdag. Fortuna blijft door deze nederlaag op de negende plek staan.